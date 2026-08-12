Coronan a la nueva reina de los adultos mayores de Morelos, Coahuila; celebran encuentro en el Club del Abuelo

MORELOS, COAH.- Con una jornada dedicada a la convivencia y al reconocimiento de los adultos mayores, integrantes del Club del Abuelo participaron en la ceremonia de Coronación del Adulto Mayor, realizada en el Comedor Comunitario de Morelos, Coahuila. Durante el encuentro se presentó a la nueva corte de honor, que quedó encabezada por Norma González como reina, mientras que María del Consuelo Aguilar fue designada princesa y Katalina Farías asumió el cargo de duquesa.

La ceremonia reunió a integrantes del club, familiares e invitados, quienes participaron en una jornada que combinó la coronación con actividades de convivencia. El encuentro permitió reconocer la participación de los adultos mayores que forman parte de este espacio y que acuden de manera regular a las actividades que ahí se desarrollan. Como parte del programa, el licenciado Ulises Chávez ofreció una charla a los asistentes, con la que se complementó la jornada de convivencia y se generó un espacio para la participación de los integrantes del club. Al evento acudieron el alcalde Mario Alberto Camarillo Zertuche; la directora del DIF Municipal, Dulce Cano Gómez; la coordinadora regional del DIF Coahuila, Carolina Rodríguez Rodríguez, y el padrino de la celebración, Rogelio De Hoyos Calderón. La coronación se desarrolló en un ambiente de celebración, con la participación de los integrantes del Club del Abuelo, quienes acompañaron a las nuevas representantes durante la ceremonia.

El encuentro también sirvió para destacar el papel que tienen estos espacios comunitarios como puntos de reunión para las personas adultas mayores, donde pueden participar en actividades, convivir y mantener vínculos con otros integrantes de su comunidad. Con la designación de la nueva corte de honor, el Club del Abuelo continuará con sus actividades de convivencia y participación para este sector de la población.