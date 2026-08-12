Coronan a la nueva reina de los adultos mayores de Morelos, Coahuila; celebran encuentro en el Club del Abuelo

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Coronan a la nueva reina de los adultos mayores de Morelos, Coahuila; celebran encuentro en el Club del Abuelo
    Norma González fue coronada como reina de la nueva Corte de Honor del Club del Abuelo en Morelos, Coahuila. CORTESÍA

La ceremonia incluyó la presentación de la nueva corte de honor y un encuentro de convivencia entre los invitados

MORELOS, COAH.- Con una jornada dedicada a la convivencia y al reconocimiento de los adultos mayores, integrantes del Club del Abuelo participaron en la ceremonia de Coronación del Adulto Mayor, realizada en el Comedor Comunitario de Morelos, Coahuila.

Durante el encuentro se presentó a la nueva corte de honor, que quedó encabezada por Norma González como reina, mientras que María del Consuelo Aguilar fue designada princesa y Katalina Farías asumió el cargo de duquesa.

https://vanguardia.com.mx/informacion/imss-ofrece-seguro-para-hombres-y-mujeres-sin-empleo-formal-estos-son-los-beneficios-quienes-pueden-solicitarlo-y-cuanto-cuesta-GB22762466

La ceremonia reunió a integrantes del club, familiares e invitados, quienes participaron en una jornada que combinó la coronación con actividades de convivencia. El encuentro permitió reconocer la participación de los adultos mayores que forman parte de este espacio y que acuden de manera regular a las actividades que ahí se desarrollan.

Como parte del programa, el licenciado Ulises Chávez ofreció una charla a los asistentes, con la que se complementó la jornada de convivencia y se generó un espacio para la participación de los integrantes del club.

Al evento acudieron el alcalde Mario Alberto Camarillo Zertuche; la directora del DIF Municipal, Dulce Cano Gómez; la coordinadora regional del DIF Coahuila, Carolina Rodríguez Rodríguez, y el padrino de la celebración, Rogelio De Hoyos Calderón.

La coronación se desarrolló en un ambiente de celebración, con la participación de los integrantes del Club del Abuelo, quienes acompañaron a las nuevas representantes durante la ceremonia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ayudamos-en-lo-que-necesiten-sheinbaum-confirma-envio-de-ayuda-humanitaria-para-colombia-tras-sismos-CP22782440

El encuentro también sirvió para destacar el papel que tienen estos espacios comunitarios como puntos de reunión para las personas adultas mayores, donde pueden participar en actividades, convivir y mantener vínculos con otros integrantes de su comunidad.

Con la designación de la nueva corte de honor, el Club del Abuelo continuará con sus actividades de convivencia y participación para este sector de la población.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Festivales
adultos mayores

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Sin duda alguna

Sin duda alguna
true

Cumbia del bloqueo digital
true

POLITICÓN: ‘Turismo de nacimiento’ enciende alerta en Coahuila por revocación de visas a embarazadas

Una mujer policía fue agredida con un arma blanca durante el enfrentamiento registrado al poniente de Saltillo.

Saltillo: agresiones a policías y daños a patrullas llevan hoy a seis ante el juez
Brigadas sanitarias inspeccionan al ganado de Progreso, Coahuila, para detectar heridas y prevenir el gusano barrenador.

Refuerzan en Progreso, Coahuila, la prevención contra el gusano barrenador
El duelo entre Valkirias y Wolfpack está programado para las 19:00 horas y tendrá boletos generales de 250 pesos

Valkirias recibe a Wolfpack en Saltillo: fecha, hora y precio de los boletos
Voluntarios y rescatistas utilizan cubos para retirar los escombros de un edificio derrumbado un día después de un sismo que remeció Cali, Colombia, el 11 de agosto de 2026.

Terremoto en Colombia: lo que sabemos
La presencia de Estados Unidos en Irak llegó a superar los 170 mil soldados en el punto máximo de las operaciones de contrainsurgencia en 2007.

EU en camino de completar retiro de Irak para el 30 de septiembre