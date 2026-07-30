Corporaciones revisan resultados y afinan estrategia de vigilancia en Piedras Negras, Coahuila

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Piedras Negras
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    Corporaciones revisan resultados y afinan estrategia de vigilancia en Piedras Negras, Coahuila
    Mandos de corporaciones municipales, estatales y federales participaron en la última reunión de seguridad correspondiente a julio, en Piedras Negras. CORTESÍA

Mandos de los tres órdenes de Gobierno revisaron reportes recientes para fortalecer la respuesta ante posibles riesgos en la ciudad fronteriza

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Antes de iniciar un nuevo mes, las corporaciones de seguridad que operan en Piedras Negras hicieron este jueves un alto para revisar qué ha funcionado, dónde persisten los riesgos y cuáles serán los puntos de atención durante las próximas semanas. La última mesa de coordinación de julio no solo sirvió para presentar reportes, sino para redefinir la estrategia con base en el comportamiento reciente de la incidencia delictiva.

La reunión fue encabezada por el secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar Muñoz, en representación del alcalde Jacobo Rodríguez, y congregó a mandos de instituciones municipales, estatales y federales encargadas de la seguridad pública. Sobre la mesa se analizaron los resultados de los operativos desplegados en la ciudad, así como los reportes generados en los últimos días para identificar patrones y reforzar la vigilancia en los sectores que lo requieran.

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Este tipo de encuentros se ha convertido en un ejercicio permanente de evaluación entre las distintas corporaciones, que intercambian información operativa, revisan el comportamiento de los delitos y coordinan acciones para responder con mayor rapidez a situaciones de riesgo. La intención es evitar que la estrategia de seguridad permanezca estática y adaptarla conforme evolucionan las condiciones en el municipio.

Entre los acuerdos alcanzados destaca la continuidad de los operativos conjuntos y el fortalecimiento de las acciones preventivas, con énfasis en la presencia policial y la coordinación entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno. La comunicación entre las corporaciones también permite optimizar recursos y evitar duplicidad de esfuerzos en los patrullajes y dispositivos de vigilancia.

Piedras Negras ha mantenido en los últimos años una percepción favorable en materia de seguridad dentro del contexto nacional, condición que las autoridades buscan preservar mediante reuniones periódicas de seguimiento, análisis de información e implementación de operativos focalizados.

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La revisión realizada al cierre de julio representa el punto de partida para las acciones que serán implementadas durante agosto, periodo en el que las corporaciones mantendrán el monitoreo de la incidencia delictiva y la coordinación interinstitucional como parte de su estrategia para mantener condiciones de tranquilidad en la ciudad.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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