Corta Simas suministro de agua a la Presidencia Municipal de Piedras Negras, por adeudo de 2.5 MDP

El directivo rechazó que el corte obedezca a represalias personales tras los recientes señalamientos del Alcalde hacia su persona. Explicó que el Edil fue notificado oportunamente sobre la deuda y el riesgo de suspensión del servicio.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) suspendió este lunes el servicio de agua a la Presidencia Municipal de Piedras Negras debido a un adeudo superior a 2.5 millones de pesos. Así lo informó el gerente del organismo, Lorenzo Menera Sierra, quien aseguró que la medida se tomó conforme a la ley.

“Desde que asumí la gerencia hace tres meses, le comuniqué al Presidente Municipal la necesidad de liquidar el adeudo. Hace 15 días envié un documento formal reiterando el aviso”, señaló Menera.

El gerente subrayó que la Ley de Aguas para los Municipios y el Estado de Coahuila prohíbe condonar pagos a instalaciones públicas, ya sean municipales, estatales o federales.

Asimismo, acusó al alcalde Jacobo Rodríguez de haber condonado recibos del Simas por un monto de 3.5 millones de pesos, entre ellos el adeudo de medio millón del Centro de Rehabilitación EDR.

Menera enfatizó que no es justo que a trabajadores de maquiladoras o comercios se les suspenda el servicio por falta de pago, mientras que regidores y la propia Presidencia Municipal mantienen adeudos. Advirtió que, en caso de reconexión sin cubrir el recibo, se aplicará una multa.

“Todos tenemos que pagar el agua, la ley así lo marca, aunque no nos guste”, sentenció.

El corte, añadió, también se aplicará a otros edificios operados por el Municipio, ya que el adeudo no corresponde únicamente al inmueble de la Presidencia. Finalmente, reiteró que el Alcalde fue informado en tiempo y forma, y que, de haberse cubierto el pago, la suspensión no habría sido necesaria.