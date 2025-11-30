Ramos Arizpe pone en marcha nueva plataforma digital para pago y consulta del servicio de agua

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe anunció que, a través de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), se habilitará una nueva plataforma digital que permitirá a las y los usuarios realizar el pago en línea de su recibo de agua y consultar su saldo de manera inmediata.

Esta herramienta forma parte de los esfuerzos de la administración por modernizar los servicios públicos y facilitar los trámites para la población.

TE PUEDE INTERESAR: Inicia rehabilitación del Camino Real del Valle en Ramos Arizpe

Será a partir del lunes 1 de diciembre cuando la ciudadanía podrá ingresar al sitio www.asoservices.solutions/ramosarizpe/v2, registrarse con un correo electrónico y acceder directamente a su estado de cuenta o al pago de su servicio. La plataforma busca ofrecer un proceso más ágil, seguro y accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet, evitando traslados y reduciendo tiempos de espera.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que la digitalización de los servicios es una de las prioridades de su administración, pues contribuye a mejorar la atención al público y simplificar la vida cotidiana de las familias.