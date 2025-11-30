Ramos Arizpe pone en marcha nueva plataforma digital para pago y consulta del servicio de agua

Coahuila
/ 30 noviembre 2025
    Ramos Arizpe pone en marcha nueva plataforma digital para pago y consulta del servicio de agua
    La Empresa Municipal de Agua y Saneamiento señala que la digitalización permite ofrecer trámites más accesibles, rápidos y seguros. FOTO: CORTESÍA

La herramienta permitirá pagar en línea el recibo de agua y consultar el saldo de manera inmediata

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe anunció que, a través de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), se habilitará una nueva plataforma digital que permitirá a las y los usuarios realizar el pago en línea de su recibo de agua y consultar su saldo de manera inmediata.

Esta herramienta forma parte de los esfuerzos de la administración por modernizar los servicios públicos y facilitar los trámites para la población.

TE PUEDE INTERESAR: Inicia rehabilitación del Camino Real del Valle en Ramos Arizpe

Será a partir del lunes 1 de diciembre cuando la ciudadanía podrá ingresar al sitio www.asoservices.solutions/ramosarizpe/v2, registrarse con un correo electrónico y acceder directamente a su estado de cuenta o al pago de su servicio. La plataforma busca ofrecer un proceso más ágil, seguro y accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet, evitando traslados y reduciendo tiempos de espera.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que la digitalización de los servicios es una de las prioridades de su administración, pues contribuye a mejorar la atención al público y simplificar la vida cotidiana de las familias.

$!La plataforma estará disponible a partir del 1 de diciembre.
La plataforma estará disponible a partir del 1 de diciembre. FOTO: CORTESÍA

“Estamos impulsando herramientas que hagan más sencillo el día a día de las familias. La digitalización de servicios como el de agua es un paso firme para ofrecer trámites accesibles, rápidos y seguros para toda la comunidad”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Arrancan posadas en Ramos Arizpe con rifas, espectáculos y entrega de apoyos

Además del lanzamiento de la plataforma, EMAS recordó que continúan disponibles sus líneas telefónicas de atención para resolver dudas o iniciar trámites: 844 488 4763 y 844 488 0919, con horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas, y sábados de 9:00 a 12:30 horas.

Con esta nueva herramienta digital, el municipio reafirma su compromiso con la modernización administrativa y con brindar un servicio de agua más eficiente, cercano y adaptado a las necesidades actuales de sus usuarios.

Temas


Agua
Servicios Públicos

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los fraudes inmobiliarios han acelerado en los últimos años en la entidad.

Se disparan fraudes y despojos en Coahuila en los últimos 6 años

Contribuyentes acudieron a la oficina de la Administración Fiscal de Coahuila este fin de semana para aprovechar los descuentos del Buen Fin.

Falta por cumplir el replaqueo en Coahuila el 44% de vehículos

Los padres de Silvia acudieron nuevamente ante las autoridades para exigir claridad en el proceso y poder reunirse con sus tres hijos menores, resguardados por la Pronnif desde el 20 de noviembre.

Padres de Silvia, adolescente víctima de feminicidio, piden a Pronnif ver a sus hijos
La corporación estatal llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa en redes sociales.

Emite alerta Policía Cibernética de Coahuila por contenido inapropiado con menores detectado en Facebook
Peces gordos

Peces gordos
FOTOS: CUARTOSCURO

Michoacán: Noroña, Morón y Godoy vs. Grecia Quiroz
FOTO: CAROLINA JIMÉNEZ/CUARTOSCURO

Del acoso cotidiano a la acción colectiva: una reflexión sobre el #25N
true

¿Economía mexicana en problemas? Sí, pero no tanto