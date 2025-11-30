Ramos Arizpe pone en marcha nueva plataforma digital para pago y consulta del servicio de agua
La herramienta permitirá pagar en línea el recibo de agua y consultar el saldo de manera inmediata
El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe anunció que, a través de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), se habilitará una nueva plataforma digital que permitirá a las y los usuarios realizar el pago en línea de su recibo de agua y consultar su saldo de manera inmediata.
Esta herramienta forma parte de los esfuerzos de la administración por modernizar los servicios públicos y facilitar los trámites para la población.
Será a partir del lunes 1 de diciembre cuando la ciudadanía podrá ingresar al sitio www.asoservices.solutions/ramosarizpe/v2, registrarse con un correo electrónico y acceder directamente a su estado de cuenta o al pago de su servicio. La plataforma busca ofrecer un proceso más ágil, seguro y accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet, evitando traslados y reduciendo tiempos de espera.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que la digitalización de los servicios es una de las prioridades de su administración, pues contribuye a mejorar la atención al público y simplificar la vida cotidiana de las familias.
“Estamos impulsando herramientas que hagan más sencillo el día a día de las familias. La digitalización de servicios como el de agua es un paso firme para ofrecer trámites accesibles, rápidos y seguros para toda la comunidad”, señaló.
Además del lanzamiento de la plataforma, EMAS recordó que continúan disponibles sus líneas telefónicas de atención para resolver dudas o iniciar trámites: 844 488 4763 y 844 488 0919, con horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas, y sábados de 9:00 a 12:30 horas.
Con esta nueva herramienta digital, el municipio reafirma su compromiso con la modernización administrativa y con brindar un servicio de agua más eficiente, cercano y adaptado a las necesidades actuales de sus usuarios.