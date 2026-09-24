Crueldad animal causa indignación en Piedras Negras; exigen justicia por brutal agresión a un perrito
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Tras denunciarse la tortura y muerte de un canino callejero, colectivos ambientalistas y vecinos exigen la intervención de la Fiscalía para sancionar al responsable
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La indignación ciudadana se encendió nuevamente en un ejido de Piedras Negras tras darse a conocer un grave caso de maltrato animal, en el que un canino en situación de calle fue torturado y privado de la vida de manera brutal a manos de un individuo en la comunidad.
De acuerdo con las denuncias recabadas por pobladores del sector, el animal deambulaba habitualmente por la zona sin representar peligro alguno para los vecinos. Sin embargo, fue víctima de agresiones físicas e indicios de quemaduras intencionales provocadas por un sujeto ya identificado por los habitantes.
La muerte del animal provocó el rechazo inmediato de colectivos defensores de los derechos de los animales y organizaciones ambientalistas de la región, quienes instaron a las autoridades competentes a iniciar una investigación de oficio para dar con el paradero del presunto agresor y aplicar las sanciones correspondientes por el delito de crueldad animal.
Vecinos del ejido reiteraron la urgencia de endurecer el castigo hacia las conductas de maltrato hacia la fauna en Coahuila, recordando que este tipo de hechos refleja niveles preocupantes de violencia que deben frenarse desde el marco legal y social.