Crueldad animal causa indignación en Piedras Negras; exigen justicia por brutal agresión a un perrito

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La indignación ciudadana se encendió nuevamente en un ejido de Piedras Negras tras darse a conocer un grave caso de maltrato animal, en el que un canino en situación de calle fue torturado y privado de la vida de manera brutal a manos de un individuo en la comunidad.

De acuerdo con las denuncias recabadas por pobladores del sector, el animal deambulaba habitualmente por la zona sin representar peligro alguno para los vecinos. Sin embargo, fue víctima de agresiones físicas e indicios de quemaduras intencionales provocadas por un sujeto ya identificado por los habitantes.