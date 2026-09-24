Editorial coahuilense lleva la biología a los niños a través de tres cuentos

El libro, escrito por la bióloga y divulgadora científica Viridiana Lizardo e ilustrado por Carolina Robles, fue publicado por la editorial coahuilense Amonite con la intención de presentar conceptos de biología a través de personajes, situaciones y emociones, en lugar de recurrir únicamente a explicaciones académicas.

La metamorfosis de un escarabajo, la transformación de un ecosistema y la manera en que los organismos responden a las condiciones de su entorno son el hilo conductor de Es natural cambiar. Tres cuentos biológicos, una propuesta de divulgación científica dirigida principalmente a niñas y niños de entre 8 y 12 años.

La historia surgió como una manera de hablar sobre el encierro y, al mismo tiempo, sobre una etapa de transición: el insecto eventualmente se convierte en adulto y sale al exterior para encontrarse con un mundo distinto.

El origen del proyecto se remonta a la pandemia, cuando Lizardo escribió un cuento sobre un escarabajo que permanecía dentro de un espacio cerrado mientras atravesaba su proceso de transformación.

Al final del libro, un glosario permite a los lectores identificar algunos de los conceptos científicos que aparecen a lo largo de las historias y conocer su significado.

La obra reúne tres relatos independientes que tienen como punto común el cambio, entendido como uno de los procesos constantes de la naturaleza. Cada cuento aborda un fenómeno biológico distinto: la metamorfosis, la sucesión ecológica y la aclimatación.

Tiempo después, Quitzé Fernández, editor de Amonite, planteó a la autora la posibilidad de convertir aquel relato en un proyecto editorial más amplio. Lizardo comenzó entonces a buscar otros fenómenos biológicos que permitieran desarrollar el mismo tema desde diferentes perspectivas.

El resultado fueron dos historias adicionales.

Una aborda la sucesión ecológica, es decir, el proceso mediante el cual las comunidades de organismos pueden modificarse y reorganizarse después de que un ecosistema sufre alguna alteración. La otra se centra en la aclimatación y en la capacidad de los organismos para responder a cambios en las condiciones de su ambiente.

De esta manera, el libro muestra que una transformación en la naturaleza no necesariamente ocurre de manera repentina. Puede desarrollarse gradualmente y formar parte de los procesos que permiten a los organismos y ecosistemas continuar existiendo.

BIOLOGÍA SIN DEFINICIONES COMPLICADAS

Para Lizardo, la literatura representa una vía para acercar la ciencia a públicos que quizá no tendrían contacto con ella a través de textos especializados.

La autora parte de una idea sencilla: la naturaleza está cambiando constantemente. Los organismos se transforman, los ecosistemas se reorganizan y las especies responden a las condiciones de su entorno.

Ese proceso también puede servir como punto de partida para que niñas y niños relacionen los fenómenos naturales con los cambios que experimentan en su propia vida.

En Es natural cambiar, la divulgación científica se apoya así en la narración y en la dimensión emocional de los personajes. La intención no es convertir los cuentos en una clase de biología, sino utilizar las historias para despertar curiosidad y generar preguntas.

La propuesta tiene además antecedentes en el trabajo de Lizardo, quien anteriormente publicó con Amonite Un Librito de Bichos, también dirigido al público infantil.

Entre las influencias que reconoce se encuentran la ciencia ficción de Isaac Asimov y Cuentos de la selva, de Horacio Quiroga, una obra que desde su infancia le permitió acercarse a una representación de la naturaleza compleja y diversa.

QUE LA HISTORIA TERMINE EN UNA PREGUNTA

Más que memorizar conceptos, uno de los objetivos del libro es que los lectores continúen explorando después de cerrar sus páginas.

La autora busca que un cuento pueda llevar a una niña o un niño a preguntarse qué sucede durante la transformación de un escarabajo, cómo puede recuperarse una selva después de una alteración o qué ocurre cuando un organismo enfrenta nuevas condiciones ambientales.

Ese planteamiento coloca la curiosidad como punto de encuentro entre la literatura y la divulgación científica.

Lizardo trabaja actualmente en temas relacionados con ciencia de datos y cambio climático en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero en esta publicación optó por alejarse de las cifras y comenzar desde las historias.

Con Es natural cambiar. Tres cuentos biológicos, Amonite suma así una propuesta de literatura infantil que busca explicar procesos de la vida desde la imaginación, con ilustraciones y relatos como puerta de entrada a conceptos científicos.

La idea central atraviesa los tres cuentos: cambiar no siempre significa dejar atrás lo que se era. En la naturaleza, las transformaciones son parte de los procesos que permiten a los organismos y ecosistemas continuar su historia.