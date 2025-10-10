Dan la bienvenida a nuevos Lobos de la UAdeC en Piedras Negras

Con entusiasmo, espíritu universitario y orgullo por integrarse a la comunidad Lobo, mil 800 estudiantes de nuevo ingreso de la Universidad Autónoma de Coahuila, pertenecientes a los planteles de Piedras Negras, Acuña, Allende y Nueva Rosita, participaron en el tradicional Desfile de Bienvenida de la Unidad Norte.

El contingente fue encabezado por el rector Octavio Pimentel Martínez, acompañado por la directora de Asuntos Académicos, Adriana Centeno Aranda, el coordinador de Unidad Norte, Luis Carlos Talamantes, así como funcionariado universitario y directores de las distintas escuelas y facultades.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC analiza incluir recursos para salud mental en su próximo presupuesto

Durante la ceremonia se reconoció el esfuerzo académico de quienes obtuvieron los puntajes más altos en el examen de admisión del periodo agosto-diciembre 2025. Entre los galardonados destacaron:

Escuela de Ciencias de la Salud: Ángel Ernesto Aguirre García (Enfermería), Dadiva Rocío Barrera Guajardo (Nutrición) y María Celeste López Zamora (Psicología).

Facultad de Administración, Contaduría y Derecho: Hannia Mariely Padilla Cruz (Derecho), Dulce Sofía Duarte Ángeles (Contaduría), Rodrigo Hernández Grimaldo (Administración) y Lineth Abigail Guel de la Rosa (Negocios Internacionales).