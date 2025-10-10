Dan la bienvenida a nuevos Lobos de la UAdeC en Piedras Negras

Piedras Negras
/ 10 octubre 2025
    Dan la bienvenida a nuevos Lobos de la UAdeC en Piedras Negras
    El desfile fue encabezado por el rector Octavio Pimentel Martínez, junto con autoridades universitarias y directores de escuelas y facultades. FOTO: CORTESÍA

El evento incluyó también a alumnos de los municipios de Acuña, Allende y Nueva Rosita

Con entusiasmo, espíritu universitario y orgullo por integrarse a la comunidad Lobo, mil 800 estudiantes de nuevo ingreso de la Universidad Autónoma de Coahuila, pertenecientes a los planteles de Piedras Negras, Acuña, Allende y Nueva Rosita, participaron en el tradicional Desfile de Bienvenida de la Unidad Norte.

El contingente fue encabezado por el rector Octavio Pimentel Martínez, acompañado por la directora de Asuntos Académicos, Adriana Centeno Aranda, el coordinador de Unidad Norte, Luis Carlos Talamantes, así como funcionariado universitario y directores de las distintas escuelas y facultades.

Durante la ceremonia se reconoció el esfuerzo académico de quienes obtuvieron los puntajes más altos en el examen de admisión del periodo agosto-diciembre 2025. Entre los galardonados destacaron:

Escuela de Ciencias de la Salud: Ángel Ernesto Aguirre García (Enfermería), Dadiva Rocío Barrera Guajardo (Nutrición) y María Celeste López Zamora (Psicología).

Facultad de Administración, Contaduría y Derecho: Hannia Mariely Padilla Cruz (Derecho), Dulce Sofía Duarte Ángeles (Contaduría), Rodrigo Hernández Grimaldo (Administración) y Lineth Abigail Guel de la Rosa (Negocios Internacionales).

$!Entre los premiados destacan alumnos de Ciencias de la Salud, Administración, Contaduría, Derecho, Ingeniería, Medicina y Bachillerato.
Entre los premiados destacan alumnos de Ciencias de la Salud, Administración, Contaduría, Derecho, Ingeniería, Medicina y Bachillerato. FOTO: CORTESÍA

Escuela Superior de Ingeniería “Lic. Adolfo López Mateos”: Jesús Salvador Ortiz Valero (Ingeniería Industrial y de Sistemas) y Diego Arnulfo Méndez Zamora (Sistemas Computacionales).

Escuela de Medicina: Derek John Coss Llanas (Médico Cirujano).

Nivel Bachillerato: Israel Salazar Briones, Alexa Zoé Ortiz Contreras, Miguel Ángel Ibarra Valero, Fernanda Medrano Riojas, Jacqueline Naomi Sauceda Hernández y Mayrin López Arguijo, entre otros.

Asimismo, se entregaron reconocimientos al mejor promedio general, que correspondieron a Hannia Mariely Padilla Cruz, de la Licenciatura en Derecho, y a Fernanda Medrano Riojas y Jacqueline Naomi Sauceda Hernández, del nivel Bachillerato.

El desfile reunió a estudiantes de las Escuelas de Bachilleres Sr. Urbano Riojas Rendón, Antonio Gutiérrez Garza, Dr. y Gral. Jaime Lozano Benavides y Prof. Luis Donaldo Colosio, así como de la Escuela de Sistemas, Escuela de Medicina, Escuela Superior de Ingeniería, Escuela de Ciencias de la Salud, la Facultad de Administración, Contaduría y Derecho y los Institutos Adolfo E. Romo Cadena y María del Socorro Villarreal Domínguez.

El evento simbolizó la integración de una nueva generación de universitarios comprometidos con los valores, la excelencia y el orgullo de pertenecer a la máxima casa de estudios de Coahuila.

Temas


Educación

Localizaciones


Piedras Negras

Personajes


Octavio Pimentel Martínez

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

