UAdeC analiza incluir recursos para salud mental en su próximo presupuesto

Saltillo
/ 9 octubre 2025
    UAdeC analiza incluir recursos para salud mental en su próximo presupuesto
    El área de Extensión Universitaria de la máxima casa de estudios se ha encargado de atender estos temas, expuso Octavio Pimentel. FOTO: CORTESÍA

El rector Pimentel comentó que los jóvenes aún ven como debilidad el pedir apoyo ante problemas emocionales.

La Universidad Autónoma de Coahuila evalúa la posibilidad de destinar recursos específicos a programas de salud mental. El rector, Octavio Pimentel Martínez, dijo que hasta ahora el tema se ha atendido dentro del área de Extensión Universitaria.

“Ahora que estamos haciendo el presupuesto, creo que es importante destinar una parte en función de esto. Hay que ver primero cómo viene el presupuesto federal y hacia dónde nos piden que lo dirijamos; si tenemos espacio, vamos a abrir una partida o, en su caso, reforzaremos el presupuesto de Extensión Universitaria”, comentó.

Agregó que la universidad trabaja actualmente en el levantamiento de información sobre el bienestar emocional del alumnado en coordinación con el Gobierno del Estado. Afirmó que esto permitirá tener datos más precisos sobre la situación de los estudiantes.

Comentó que, como parte de las acciones en curso, la UAdeC implementó los conversatorios “De joven a joven”. Ahí los recién egresados comparten sus experiencias con alumnos bajo la guía de especialistas. “Buscamos que los jóvenes puedan levantar la mano, expresar sus inquietudes y pedir ayuda cuando crean que la necesitan”, aseguró.

Aunque no hay cifras oficiales, Pimentel reconoció que un número importante de jóvenes ha enfrentado cuadros de ansiedad, desesperanza o depresión.

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

