Piedras Negras mostrará su oferta de salud ante el mercado internacional de turismo médico

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    Piedras Negras mostrará su oferta de salud ante el mercado internacional de turismo médico
    Jacobo Rodríguez participará como ponente en el Congreso Internacional de Turismo Médico que se realizará en Monterrey. ARCHIVO

El alcalde participará como ponente en el encuentro que reunirá a representantes del sector salud de México y otros países

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La oferta de servicios médicos de Piedras Negras será presentada ante representantes nacionales e internacionales del sector durante el Congreso Internacional de Turismo Médico, que se realizará en Monterrey del 1 al 3 de octubre.

El alcalde Jacobo Rodríguez participará como ponente en el encuentro, donde expondrá las condiciones y ventajas que ofrece el municipio para el desarrollo del turismo médico.

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Bernardo Márquez Sierra, coordinador del Registro de Especialistas en Turismo Médico de Excelencia y Desarrollo Económico (RETMEDE), informó que la participación de Piedras Negras permitirá mostrar las capacidades con las que cuenta la ciudad en materia de servicios de salud.

Durante el congreso también se abordará el trabajo que se realiza para promover la oferta médica de Piedras Negras y generar mayor interés entre pacientes y representantes del sector que buscan alternativas de atención fuera de sus lugares de origen.

La presencia del municipio en este encuentro busca ampliar su exposición ante especialistas, instituciones y actores relacionados con el turismo médico, tanto de México como del extranjero.

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Márquez Sierra destacó que este tipo de espacios representan una oportunidad para difundir las fortalezas de Piedras Negras y avanzar en su posicionamiento como un destino con servicios médicos capaces de atender a pacientes de otras regiones.

La participación del alcalde se desarrollará en el marco de las actividades del congreso, que tendrá como sede Monterrey y reunirá a participantes vinculados con las áreas de salud, turismo y desarrollo económico.

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Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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