Defensa personal para mujeres llega a las colonias de Piedras Negras, Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Las clases de defensa personal dejaron las instalaciones de Seguridad Pública y comenzaron a trasladarse a las colonias de Piedras Negras, con un primer taller realizado en Villa Real, donde mujeres de la zona recibieron capacitación para identificar riesgos y reaccionar ante una posible agresión. La actividad se llevó a cabo en la plaza de la colonia como parte de una modalidad que pretende acercar este tipo de preparación a sectores donde anteriormente resultaba necesario acudir directamente a las instalaciones de la corporación.

De acuerdo con la información difundida por personal de Seguridad Pública, el taller aborda conocimientos básicos para prevenir y responder ante situaciones de peligro, particularmente cuando una persona se encuentra en desventaja. La intención no es convertir a las participantes en especialistas, sino proporcionarles recursos para reaccionar y buscar ponerse a salvo. La capacitación también fue abierta a niñas a partir de los 10 años, al considerar que pueden comprender y aplicar recomendaciones básicas relacionadas con prevención y defensa. La oficial Karina Zúñiga explicó que el programa anteriormente se desarrollaba en las instalaciones de Seguridad Pública, pero ahora se busca llevarlo directamente a los sectores habitacionales para facilitar la participación de las mujeres.

Villa Real fue el primer punto de esta nueva etapa y la intención es llevar posteriormente las sesiones a otras colonias de Piedras Negras. El cambio de sede coloca la prevención directamente en los espacios comunitarios, donde las participantes pueden acceder a la capacitación sin necesidad de trasladarse hasta las oficinas policiales. Más que una actividad aislada, el taller plantea una capacitación práctica enfocada en reconocer situaciones de riesgo, fortalecer la confianza y contar con alternativas de reacción ante una eventual agresión.