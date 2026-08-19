Defensa personal para mujeres llega a las colonias de Piedras Negras, Coahuila

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Piedras Negras
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    Defensa personal para mujeres llega a las colonias de Piedras Negras, Coahuila
    Mujeres de Villa Real participaron en el primer taller de defensa personal llevado directamente a una colonia de Piedras Negras. CORTESÍA

El primer taller se realizó en Villa Real y contempla extenderse posteriormente a otros sectores de la ciudad fronteriza

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Las clases de defensa personal dejaron las instalaciones de Seguridad Pública y comenzaron a trasladarse a las colonias de Piedras Negras, con un primer taller realizado en Villa Real, donde mujeres de la zona recibieron capacitación para identificar riesgos y reaccionar ante una posible agresión.

La actividad se llevó a cabo en la plaza de la colonia como parte de una modalidad que pretende acercar este tipo de preparación a sectores donde anteriormente resultaba necesario acudir directamente a las instalaciones de la corporación.

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De acuerdo con la información difundida por personal de Seguridad Pública, el taller aborda conocimientos básicos para prevenir y responder ante situaciones de peligro, particularmente cuando una persona se encuentra en desventaja. La intención no es convertir a las participantes en especialistas, sino proporcionarles recursos para reaccionar y buscar ponerse a salvo.

La capacitación también fue abierta a niñas a partir de los 10 años, al considerar que pueden comprender y aplicar recomendaciones básicas relacionadas con prevención y defensa.

La oficial Karina Zúñiga explicó que el programa anteriormente se desarrollaba en las instalaciones de Seguridad Pública, pero ahora se busca llevarlo directamente a los sectores habitacionales para facilitar la participación de las mujeres.

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Villa Real fue el primer punto de esta nueva etapa y la intención es llevar posteriormente las sesiones a otras colonias de Piedras Negras. El cambio de sede coloca la prevención directamente en los espacios comunitarios, donde las participantes pueden acceder a la capacitación sin necesidad de trasladarse hasta las oficinas policiales.

Más que una actividad aislada, el taller plantea una capacitación práctica enfocada en reconocer situaciones de riesgo, fortalecer la confianza y contar con alternativas de reacción ante una eventual agresión.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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