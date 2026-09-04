Descarta necropsia que electricista muriera electrocutado en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Descarta necropsia que electricista muriera electrocutado en Piedras Negras
    El trabajador fue localizado suspendido de un poste, sujeto por el arnés de seguridad que utilizaba. CORTESÍA

José Antonio López Flores falleció por una insuficiencia cardiaca mientras realizaba labores eléctricas en el sector Ejido

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La muerte de un electricista de 44 años, quien fue localizado suspendido de un poste mientras realizaba trabajos en el sector Ejido Piedras Negras, no fue provocada por una descarga eléctrica, como se estableció inicialmente, sino por una insuficiencia cardiaca, de acuerdo con los resultados de la necropsia.

La víctima fue identificada como José Antonio López Flores, quien realizaba labores eléctricas en un domicilio de la calle Benito Juárez cuando sufrió un problema cardiaco que le provocó la muerte mientras trabajaba.

Tras el reporte de emergencia, elementos de distintas corporaciones acudieron al inmueble marcado con el número 1218, donde localizaron al trabajador suspendido boca abajo y sujeto mediante el arnés de seguridad que portaba. El equipo evitó que cayera desde la altura en la que se encontraba.

Aunque en un principio se presumió que López Flores había muerto electrocutado, la autoridad investigadora informó posteriormente que la necropsia descartó esta hipótesis, al no encontrarse lesiones o puntos de contacto que permitieran establecer que una descarga eléctrica hubiera provocado el fallecimiento.

De acuerdo con la explicación proporcionada por la autoridad, el trabajador sufrió una insuficiencia cardiaca, específicamente un infarto, mientras realizaba sus labores.

“No se encontró ningún punto de entrada o salida” que pudiera acreditar una descarga eléctrica, por lo que la causa del deceso quedó establecida como un problema cardiaco, explicó

La autoridad también explicó que el hecho de que el cuerpo permaneciera suspendido se debió al arnés de seguridad que utilizaba el trabajador. Al perder la vida mientras se encontraba en altura, el equipo evitó que cayera de la estructura donde realizaba las labores.

Como parte de los estudios forenses se practicó además una prueba toxicológica, cuyo resultado fue positivo a sustancias tóxicas. Sin embargo, la autoridad no precisó qué sustancia fue detectada y tampoco estableció que esta tuviera relación con la muerte.

Finalmente, los investigadores señalaron que no se encontró una causa atribuible a otra persona, por lo que el fallecimiento fue considerado un hecho de fuerza mayor. Una vez concluidas las diligencias, el cuerpo de José Antonio López Flores fue identificado y entregado a sus familiares.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La muerte de un electricista de 44 años, quien fue localizado suspendido de un poste mientras realizaba trabajos en el sector Ejido Piedras Negras, no fue provocada por una descarga eléctrica, como se estableció inicialmente, sino por una insuficiencia cardiaca, de acuerdo con los resultados de la necropsia.

La víctima fue identificada como José Antonio López Flores, quien realizaba labores eléctricas en un domicilio de la calle Benito Juárez cuando sufrió un problema cardiaco que le provocó la muerte mientras trabajaba.

Tras el reporte de emergencia, elementos de distintas corporaciones acudieron al inmueble marcado con el número 1218, donde localizaron al trabajador suspendido boca abajo y sujeto mediante el arnés de seguridad que portaba. El equipo evitó que cayera desde la altura en la que se encontraba.

Aunque en un principio se presumió que López Flores había muerto electrocutado, la autoridad investigadora informó posteriormente que la necropsia descartó esta hipótesis, al no encontrarse lesiones o puntos de contacto que permitieran establecer que una descarga eléctrica hubiera provocado el fallecimiento.

De acuerdo con la explicación proporcionada por la autoridad, el trabajador sufrió una insuficiencia cardiaca, específicamente un infarto, mientras realizaba sus labores.

“No se encontró ningún punto de entrada o salida” que pudiera acreditar una descarga eléctrica, por lo que la causa del deceso quedó establecida como un problema cardiaco, explicó un vocero de la Fiscalía de Coahuila.

La institución también explicó que el hecho de que el cuerpo permaneciera suspendido se debió al arnés de seguridad que utilizaba el trabajador. Al perder la vida mientras se encontraba en altura, el equipo evitó que cayera de la estructura donde realizaba las labores.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/pierde-control-y-choca-contra-palmera-en-periferico-de-saltillo-resulta-lesionado-IL23283784

Como parte de los estudios forenses se practicó además una prueba toxicológica, cuyo resultado fue positivo a sustancias tóxicas. Sin embargo, la autoridad no precisó qué sustancia fue detectada y tampoco estableció que esta tuviera relación con la muerte.

Finalmente, los investigadores señalaron que no se encontró una causa atribuible a otra persona, por lo que el fallecimiento fue considerado un hecho de fuerza mayor. Una vez concluidas las diligencias, el cuerpo de José Antonio López Flores fue identificado y entregado a sus familiares. Está siendo velado este viernes en Capillla A de Funerales Socorro, de Piedras Negras. Será sepultado este sábado en el Panteón Santo Cristo.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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