Desconfianza internacional golpea la economía nacional, alerta funcionario estatal

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 5 febrero 2026
    Desconfianza internacional golpea la economía nacional, alerta funcionario estatal
    Rodríguez Canales, izquierda, señaló que temas aparentemente menores han derivado en aranceles, cancelación de proyectos y menor flujo de capital extranjero. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El subsecretario advirtió que la mala percepción del país afecta también a entidades que trabajan con orden y legalidad, como Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El subsecretario general de Gobierno y Comunicación Institucional, Diego Rodríguez Canales, manifestó su preocupación por diversas decisiones tomadas a nivel nacional que, aseguró, están afectando negativamente la economía del país, en especial en materia de inversión y generación de empleos.

Rodríguez Canales señaló que algunos temas que podrían parecer menores han derivado en consecuencias de gran alcance, como los señalamientos del Departamento de Estado de Estados Unidos hacia ciertos gobiernos mexicanos, a los que se les vincula con presuntas colusiones con el crimen organizado.

TE PUEDE INTERESAR: Reforzarán vigilancia sanitaria en aeropuertos de Coahuila ante llegada de visitantes por el Mundial

Esta situación, dijo, ha provocado desconfianza internacional y debilitado la llegada de capital extranjero.

El funcionario subrayó que Coahuila no figura en dichos señalamientos, y destacó que la entidad se mantiene al margen de esas acusaciones gracias a una estrategia basada en la legalidad, la seguridad y la coordinación institucional, pilares que han permitido atraer y conservar inversiones.

Advirtió que la percepción negativa sobre México ha ocasionado el cierre de proyectos, la salida de empresas y la imposición de aranceles que han castigado la economía nacional, afectando incluso a estados que sí cumplen con las reglas y trabajan de manera ordenada.

En contraste, resaltó la estrecha relación de Coahuila con Estados Unidos, ejemplificada en la reciente visita del gobernador Manolo Jiménez a Fort Worth, donde sostuvo encuentros con autoridades locales como el chairman y el mayor.

Respecto al salario mínimo en la frontera, Rodríguez Canales reconoció que representa un reto considerable para las empresas. Aunque consideró la medida comprensible, advirtió que implica un desafío importante para el sector productivo, tal como lo han señalado autoridades municipales.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Esperábamos lo peor’: rescate contrarreloj evita tragedia en accidente del libramiento Flores Tapia

Afirmó que Coahuila cuenta con un gobernador consciente de la realidad económica, quien ha reiterado que la fórmula para avanzar es el trabajo conjunto entre gobierno, empresarios y sociedad civil, con el objetivo de generar más empleos y consolidar el crecimiento económico del estado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


inversiones
delitos
Gobierno

Localizaciones


Piedras Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Contrarreforma electoral sin base

Contrarreforma electoral sin base
true

Dictadura bananera: Los indefendibles de la 4T en Campeche
true

POLITICÓN: Sheinbaum mide cercanías con empresarios, incluidos 15 coahuilenses
El abandono de mascotas en la calle también es maltrato animal y debe denunciarse.

Denuncian un caso más de crueldad animal en Saltillo; activistas piden investigación
El mandatario cubano advierte sobre “tiempos difíciles” y una reorganización nacional para enfrentar la persecución energética de EE. UU. tras la caída del suministro venezolano

‘Viviremos tiempos difíciles’: Miguel Díaz-Canel; agradece apoyo a Sheinbaum ante desabasto de petróleo en Cuba
La Secretaría de Salud de Coahuila prevé instalar un módulo sanitario en aeropuertos del estado para monitorear a viajeros internacionales con síntomas, como parte de los protocolos especiales de vigilancia.

Reforzarán vigilancia sanitaria en aeropuertos de Coahuila ante llegada de visitantes por el Mundial
A pesar del agotamiento por la guerra, muchos analistas advierten que una retirada sin garantías de seguridad sólidas permitiría a Rusia reagruparse para lanzar nuevos ataques.

En aras de la paz, los ucranianos consideran lo impensable: ceder territorio
Melinda French Gates durante un evento público. La filántropa recientemente calificó como “dolorosas” las nuevas revelaciones sobre los vínculos de su exmarido con Jeffrey Epstein.

Melinda French Gates habla sobre las menciones a Bill Gates en los archivos Epstein