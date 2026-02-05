Desconfianza internacional golpea la economía nacional, alerta funcionario estatal

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El subsecretario general de Gobierno y Comunicación Institucional, Diego Rodríguez Canales, manifestó su preocupación por diversas decisiones tomadas a nivel nacional que, aseguró, están afectando negativamente la economía del país, en especial en materia de inversión y generación de empleos.

Rodríguez Canales señaló que algunos temas que podrían parecer menores han derivado en consecuencias de gran alcance, como los señalamientos del Departamento de Estado de Estados Unidos hacia ciertos gobiernos mexicanos, a los que se les vincula con presuntas colusiones con el crimen organizado.

Esta situación, dijo, ha provocado desconfianza internacional y debilitado la llegada de capital extranjero.

El funcionario subrayó que Coahuila no figura en dichos señalamientos, y destacó que la entidad se mantiene al margen de esas acusaciones gracias a una estrategia basada en la legalidad, la seguridad y la coordinación institucional, pilares que han permitido atraer y conservar inversiones.

Advirtió que la percepción negativa sobre México ha ocasionado el cierre de proyectos, la salida de empresas y la imposición de aranceles que han castigado la economía nacional, afectando incluso a estados que sí cumplen con las reglas y trabajan de manera ordenada.

En contraste, resaltó la estrecha relación de Coahuila con Estados Unidos, ejemplificada en la reciente visita del gobernador Manolo Jiménez a Fort Worth, donde sostuvo encuentros con autoridades locales como el chairman y el mayor.

Respecto al salario mínimo en la frontera, Rodríguez Canales reconoció que representa un reto considerable para las empresas. Aunque consideró la medida comprensible, advirtió que implica un desafío importante para el sector productivo, tal como lo han señalado autoridades municipales.

Afirmó que Coahuila cuenta con un gobernador consciente de la realidad económica, quien ha reiterado que la fórmula para avanzar es el trabajo conjunto entre gobierno, empresarios y sociedad civil, con el objetivo de generar más empleos y consolidar el crecimiento económico del estado.