Desde Piedras Negras, plantea Salvador Maese ‘Prosperidad Productiva’ para fortalecer a la industria IMMEX

La iniciativa busca transformar los actuales cambios comerciales, tecnológicos y regulatorios en oportunidades estratégicas para atraer nuevas inversiones, consolidar la industria manufacturera de exportación y elevar el valor agregado en los procesos productivos de México.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Impulsar la inversión, elevar la competitividad y generar empleos especializados mediante la innovación, el fortalecimiento de la proveeduría nacional y la modernización industrial son los ejes centrales de “Prosperidad Productiva”, la propuesta presentada por Salvador R. Maese Barraza, candidato a la Presidencia de Index Nacional para el periodo 2027-2028.

Bajo la premisa de defender, conectar, acelerar y transformar, Maese Barraza plantea robustecer la competitividad de las empresas IMMEX y fomentar una vinculación más estrecha entre el sector empresarial, los tres niveles de gobierno y sus aliados estratégicos para destrabar proyectos de infraestructura y desarrollo industrial.

Programa IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación) es un instrumento del gobierno de México que permite a las empresas importar mercancías de manera temporal para transformarlas, elaborarlas o repararlas y después exportarlas.

CINCO EJES FUNDAMENTALES

La estrategia está estructurada en cinco pilares prioritarios:

Innovación y tecnología para el desarrollo operativo.

Fortalecimiento de la proveeduría nacional e integración de cadenas de valor.

Defensa del T-MEC y protección de los intereses del sector IMMEX.

Infraestructura y competitividad regional y nacional.

Impulso al modelo IMMEX 4.0, enfocado en la transición digital y productiva.

En el ámbito comercial, la propuesta subraya como prioridad salvaguardar las condiciones de competitividad de la manufactura de exportación, ofreciendo una representación firme ante las modificaciones regulatorias y los retos del comercio internacional.

El plan de trabajo contempla una evolución en dos etapas:

2027: Una fase inicial enfocada en la organización, la representación gremial y la promoción de inversiones.

2028: La transición hacia la ejecución de proyectos concretos, la consolidación de redes de colaboración y el escalamiento de las iniciativas.

Asimismo, el esquema contempla la implementación de mecanismos estrictos de medición, consolidación de resultados e institucionalización de las acciones a largo plazo.

Con “Prosperidad Productiva”, Salvador R. Maese Barraza perfila una visión orientada a consolidar el liderazgo de la industria IMMEX frente a los desafíos globales, ampliando las oportunidades de crecimiento económico para el sector manufacturero mexicano.