Desde Piedras Negras, plantea Salvador Maese ‘Prosperidad Productiva’ para fortalecer a la industria IMMEX

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Desde Piedras Negras, plantea Salvador Maese ‘Prosperidad Productiva’ para fortalecer a la industria IMMEX
    Salvador R. Maese Barraza presentó “Prosperidad Productiva”, su propuesta para presidir Index Nacional durante el periodo 2027-2028. JOSUÉ RODRÍGUEZ

La propuesta de Salvador R. Maese Barraza para dirigir Index Nacional en 2027-2028 plantea impulsar inversiones, fortalecer la proveeduría nacional y modernizar la industria manufacturera de exportación

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Impulsar la inversión, elevar la competitividad y generar empleos especializados mediante la innovación, el fortalecimiento de la proveeduría nacional y la modernización industrial son los ejes centrales de “Prosperidad Productiva”, la propuesta presentada por Salvador R. Maese Barraza, candidato a la Presidencia de Index Nacional para el periodo 2027-2028.

La iniciativa busca transformar los actuales cambios comerciales, tecnológicos y regulatorios en oportunidades estratégicas para atraer nuevas inversiones, consolidar la industria manufacturera de exportación y elevar el valor agregado en los procesos productivos de México.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/aviso-frente-frio-2-pegara-a-coahuila-con-lluvias-fuertes-tormentas-electricas-y-temperaturas-minimas-de-0-a-5-AP24091188

Bajo la premisa de defender, conectar, acelerar y transformar, Maese Barraza plantea robustecer la competitividad de las empresas IMMEX y fomentar una vinculación más estrecha entre el sector empresarial, los tres niveles de gobierno y sus aliados estratégicos para destrabar proyectos de infraestructura y desarrollo industrial.

Programa IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación) es un instrumento del gobierno de México que permite a las empresas importar mercancías de manera temporal para transformarlas, elaborarlas o repararlas y después exportarlas.

CINCO EJES FUNDAMENTALES

La estrategia está estructurada en cinco pilares prioritarios:

Innovación y tecnología para el desarrollo operativo.

Fortalecimiento de la proveeduría nacional e integración de cadenas de valor.

Defensa del T-MEC y protección de los intereses del sector IMMEX.

Infraestructura y competitividad regional y nacional.

Impulso al modelo IMMEX 4.0, enfocado en la transición digital y productiva.

En el ámbito comercial, la propuesta subraya como prioridad salvaguardar las condiciones de competitividad de la manufactura de exportación, ofreciendo una representación firme ante las modificaciones regulatorias y los retos del comercio internacional.

El plan de trabajo contempla una evolución en dos etapas:

2027: Una fase inicial enfocada en la organización, la representación gremial y la promoción de inversiones.

2028: La transición hacia la ejecución de proyectos concretos, la consolidación de redes de colaboración y el escalamiento de las iniciativas.

Asimismo, el esquema contempla la implementación de mecanismos estrictos de medición, consolidación de resultados e institucionalización de las acciones a largo plazo.

Con “Prosperidad Productiva”, Salvador R. Maese Barraza perfila una visión orientada a consolidar el liderazgo de la industria IMMEX frente a los desafíos globales, ampliando las oportunidades de crecimiento económico para el sector manufacturero mexicano.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Empresas
exportaciones

Localizaciones


Coahuila
Piedras Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Milagros sociales

Milagros sociales
true

Recicla Morena a perdedores ante falta de nuevos cuadros en Coahuila
true

POLITICÓN: AHMSA: ¿ahora qué anunciará el síndico de la Quiebra?
Del 15 al 18 de octubre, Saltillo será sede de la séptima edición de Rodeo Saltillo, encuentro que reunirá competencias de rodeo y actividades ganaderas.

Estima OCV derrama económica de 70 millones y 80% de ocupación hotelera en Saltillo
Los inconformes denunciaron falta de medicamentos, material de curación e insumos para atender a los derechohabientes.

‘No nos vamos hasta tener solución’: trabajadores del IMSS cierran V. Carranza en Saltillo; piden mejora salarial e insumos
Camilo Vargas llegó a 21 penales atajados el pasado sábado tras detenerle un disparo a Ángel Sepúlveda en el Clásico Tapatío.

Camilo Vargas va por el trono: está a tres penales atajados del récord histórico de la Liga MX
El objetivo cobra relevancia ante la expansión de sistemas de IA que procesan, reproducen y ofrecen información a partir de contenidos periodísticos.

Medios de Latinoamérica se integran a una coalición global para defender los contenidos periodísticos ante la IA
La advertencia se produjo en medio de una creciente tensión entre Rusia y las naciones occidentales tras una serie de incursiones con drones y presuntas operaciones de sabotaje que los países europeos han vinculado a Moscú.

La OTAN advierte a Rusia: ‘Destrozaremos’ sus fuerzas y destruiremos ‘todo y absolutamente todo’ si atacan