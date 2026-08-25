Destaca Gabriel Elizondo avances en seguridad e infraestructura en Coahuila

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Piedras Negras
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    Destaca Gabriel Elizondo avances en seguridad e infraestructura en Coahuila
    Gabriel Elizondo destacó la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno en materia de seguridad e infraestructura en Coahuila. JOSUÉ RODRÍGUEZ

El senador señaló inversiones para obras en Piedras Negras y advirtió sobre las afectaciones que tendría un arancel del 25 por ciento en la frontera

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Los avances en seguridad, empleo e infraestructura que registra Coahuila son resultado de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la administración estatal, afirmó el senador Gabriel Elizondo.

El legislador destacó las obras que se desarrollan en Piedras Negras, entre ellas la construcción de un cárcamo con una inversión superior a 114 millones de pesos, destinada a atender una demanda de la población.

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También señaló que para 2027 se tiene proyectada una inversión en el Arroyo del Soldado, luego de las gestiones realizadas ante el Gobierno del Estado.

DESTACA MODELO DE SEGURIDAD

En materia de seguridad, Elizondo sostuvo que el modelo implementado en Coahuila puede servir como referente para otras entidades debido a la coordinación entre corporaciones municipales, estatales, federales y el Ejército Mexicano.

“La seguridad es el pilar del desarrollo económico y social; es lo que permite atraer inversiones, conservar empleos y garantizar tranquilidad a las familias”, señaló.

El senador relacionó las condiciones de seguridad con la posibilidad de mantener la llegada de inversiones y la generación de empleo en el estado.

ADVIERTE IMPACTO DE ARANCELES

Elizondo también expresó preocupación ante la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el riesgo de la aplicación de un arancel del 25 por ciento.

Advirtió que una medida de este tipo tendría repercusiones directas en la economía regional, particularmente en los municipios fronterizos debido a su actividad comercial con Estados Unidos.

Finalmente, señaló que desde el Senado continuará respaldando proyectos relacionados con infraestructura y desarrollo en Coahuila.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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