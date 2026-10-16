Detectan presunta mariguana en mochila de alumno de primaria en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un estudiante de primaria fue señalado luego de que docentes y padres de familia encontraran un envoltorio con hierba seca, presuntamente mariguana, entre sus pertenencias durante una revisión de mochila en un plantel de la colonia Nueva Americana, en Piedras Negras. El hallazgo ocurrió en la escuela Daniel Hernández Isaís, ubicada en la calle Río Amazonas, donde la dirección solicitó la intervención de las autoridades para atender la situación y dar seguimiento al caso.

Tras recibir el reporte, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila acudieron al plantel para tomar conocimiento de lo ocurrido. También se dio aviso a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), instancia que intervino conforme a los protocolos de protección de menores. De acuerdo con la información disponible, la revisión fue organizada por la dirección de la escuela y realizada con la participación de maestros y padres de familia, sin presencia de corporaciones policiacas al momento del hallazgo. Posteriormente, las autoridades se entrevistaron con los padres del estudiante, quienes fueron canalizados ante la Pronnif para que se dé seguimiento a la situación. Además, se solicitó una prueba antidopaje para el menor, cuya posible aplicación estaba prevista para este viernes, con la participación de sus familiares y autoridades educativas.

La dependencia de protección infantil dará seguimiento mediante las áreas correspondientes, incluido el departamento de Psicología, para evaluar las circunstancias del caso y determinar si existe alguna condición de riesgo en el entorno familiar del estudiante. El caso se suma a otros reportes recientes relacionados con objetos potencialmente peligrosos encontrados en mochilas de alumnos de primaria y secundaria, entre ellos armas, artículos punzocortantes y dispositivos de aire que disparan balines o postas. Ante este tipo de situaciones, autoridades han recomendado que madres y padres revisen las pertenencias de sus hijos desde casa, como una medida preventiva. (Con información de medios locales)