Detectan presunta mariguana en mochila de alumno de primaria en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Detectan presunta mariguana en mochila de alumno de primaria en Piedras Negras
    El hallazgo ocurrió durante una revisión de mochilas en la primaria Daniel Hernández Isaís, en Piedras Negras. GOOGLE MAPS

La revisión fue organizada por docentes y padres de familia en la colonia Nueva Americana; los familiares del menor fueron canalizados a la instancia de protección infantil para dar seguimiento al caso

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un estudiante de primaria fue señalado luego de que docentes y padres de familia encontraran un envoltorio con hierba seca, presuntamente mariguana, entre sus pertenencias durante una revisión de mochila en un plantel de la colonia Nueva Americana, en Piedras Negras.

El hallazgo ocurrió en la escuela Daniel Hernández Isaís, ubicada en la calle Río Amazonas, donde la dirección solicitó la intervención de las autoridades para atender la situación y dar seguimiento al caso.

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Tras recibir el reporte, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila acudieron al plantel para tomar conocimiento de lo ocurrido. También se dio aviso a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), instancia que intervino conforme a los protocolos de protección de menores.

De acuerdo con la información disponible, la revisión fue organizada por la dirección de la escuela y realizada con la participación de maestros y padres de familia, sin presencia de corporaciones policiacas al momento del hallazgo.

Posteriormente, las autoridades se entrevistaron con los padres del estudiante, quienes fueron canalizados ante la Pronnif para que se dé seguimiento a la situación. Además, se solicitó una prueba antidopaje para el menor, cuya posible aplicación estaba prevista para este viernes, con la participación de sus familiares y autoridades educativas.

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La dependencia de protección infantil dará seguimiento mediante las áreas correspondientes, incluido el departamento de Psicología, para evaluar las circunstancias del caso y determinar si existe alguna condición de riesgo en el entorno familiar del estudiante.

El caso se suma a otros reportes recientes relacionados con objetos potencialmente peligrosos encontrados en mochilas de alumnos de primaria y secundaria, entre ellos armas, artículos punzocortantes y dispositivos de aire que disparan balines o postas.

Ante este tipo de situaciones, autoridades han recomendado que madres y padres revisen las pertenencias de sus hijos desde casa, como una medida preventiva.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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