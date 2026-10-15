Preparan apoyo para aretes electrónicos ante posible reapertura de exportación ganadera en Coahuila

Así lo adelantó el secretario de Desarrollo Rural del estado, Jesús María Montemayor Garza, durante la Convención Nacional Ganadera, celebrada este jueves en el Campus Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), donde explicó que el gobernador Manolo Jiménez Salinas dará a conocer próximamente los detalles de esta medida.

Ante la expectativa de que se reactive la exportación de ganado hacia Estados Unidos, el Gobierno de Coahuila prepara un programa de apoyo para la implementación de aretes electrónicos, un requisito que representará un costo adicional para los productores pecuarios.

El funcionario señaló que los productores deberán comenzar la transición hacia este sistema de identificación del ganado, por lo que el respaldo estatal buscará facilitar su implementación ante las nuevas condiciones para la comercialización internacional. Aunque no precisó el monto de los apoyos ni la modalidad mediante la cual se otorgarán, destacó que existe coordinación entre las autoridades y el sector ganadero para avanzar en los preparativos de una eventual reapertura comercial.

ACUÑA, PENDIENTE DE RECUPERAR EXPORTACIONES

Respecto a la situación de la frontera, el secretario manifestó su confianza en que los protocolos sanitarios permitan avanzar hacia la reanudación de las exportaciones de ganado en pie.

De acuerdo con Montemayor Garza, existen cuatro puntos autorizados para la exportación ganadera en el país. Afirmó que los de Sonora y Chihuahua ya habían abierto, mientras que estimó que el de Nuevo León podría hacerlo hacia finales de octubre. En el caso de Coahuila, indicó que Ciudad Acuña sigue pendiente de reapertura, aunque no proporcionó una fecha específica para la reanudación de operaciones.

El funcionario defendió los procedimientos de inspección sanitaria, al explicar que contemplan revisiones desde el lugar de origen del ganado, posteriormente en instalaciones mexicanas y finalmente por personal estadounidense en el área de cuarentena y salida. “Vamos en el rumbo, el protocolo está funcionando”, sostuvo, al expresar su expectativa de que la demanda de carne en Estados Unidos contribuya a acelerar las condiciones para recuperar el intercambio comercial.

SEQUÍA PROLONGADA COMIENZA A REFLEJARSE EN POZOS EJIDALES

Montemayor Garza advirtió que la sequía que enfrenta el sector rural de Coahuila no es solo de este año, sino un fenómeno prolongado que ha comenzado a reflejarse en la disponibilidad de agua de algunos pozos utilizados en los ejidos.