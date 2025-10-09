Detienen a hombre por torturar a su ex pareja en Múzquiz, Coahuila

MÚZQUIZ, COAH.- Una mujer fue víctima de un ataque por parte de su ex pareja, identificado como Juan Ramón “N”, quien presuntamente la agredió en diversas ocasiones hasta causarle heridas graves en el barrio La Piedra.

Paramédicos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria. La víctima presentaba una herida en el cráneo, golpes contusos en distintas partes del cuerpo y una lesión en el cuello que habría sido causada con un desarmador.

De acuerdo con su testimonio, el ataque no fue aislado. La mujer relató que un día antes el agresor también le había provocado quemaduras con un soplete, por lo que fue trasladada al Hospital General “Hugo Héctor Martínez Tijerina” para su valoración médica y tratamiento.

Elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal, al mando del director José Ponce Sánchez, realizaron un operativo que permitió la captura del presunto agresor, de 33 años de edad.

Juan Ramón “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público Especializado en Delitos contra la Mujer, donde se determinará su situación legal en las próximas horas.