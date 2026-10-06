Detienen a mujer estadounidense con armamento en Piedras Negras

La detenida fue identificada como Jesica Valeria “N”, de 30 años, quien circulaba en un automóvil Mitsubishi color cobre cuando fue interceptada durante un recorrido de vigilancia sobre el libramiento Venustiano Carranza.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una mujer de nacionalidad estadounidense fue detenida en Piedras Negras luego de que elementos de la Policía Civil Coahuila localizaran cuatro armas de fuego y 17 cargadores dentro del automóvil que conducía durante la noche del sábado.

Al efectuar una inspección de la unidad, los agentes encontraron un arma larga y tres armas cortas, además de 17 cargadores, por lo que procedieron al aseguramiento del vehículo, del armamento y a la detención de la conductora.

Los primeros informes señalan que la unidad portaba placas de Texas y que la mujer es ciudadana estadounidense.

Ante las características del armamento localizado, el caso fue turnado a la autoridad federal. Jesica Valeria “N” fue trasladada junto con las armas, cargadores y vehículo a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República en Piedras Negras.

Será la FGR la encargada de integrar la carpeta de investigación, establecer la procedencia y situación legal de las armas y determinar bajo qué circunstancias eran transportadas.

También corresponderá a la representación federal definir los delitos que eventualmente podrían imputarse y, en su caso, presentar a la detenida ante un juez federal para resolver su situación jurídica.