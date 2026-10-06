Detienen a mujer estadounidense con armamento en Piedras Negras
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Policías estatales interceptaron un auto Mitsubishi en el libramiento Venustiano Carranza y localizaron un arma larga, tres cortas y 17 cargadores
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una mujer de nacionalidad estadounidense fue detenida en Piedras Negras luego de que elementos de la Policía Civil Coahuila localizaran cuatro armas de fuego y 17 cargadores dentro del automóvil que conducía durante la noche del sábado.
La detenida fue identificada como Jesica Valeria “N”, de 30 años, quien circulaba en un automóvil Mitsubishi color cobre cuando fue interceptada durante un recorrido de vigilancia sobre el libramiento Venustiano Carranza.
Al efectuar una inspección de la unidad, los agentes encontraron un arma larga y tres armas cortas, además de 17 cargadores, por lo que procedieron al aseguramiento del vehículo, del armamento y a la detención de la conductora.
Los primeros informes señalan que la unidad portaba placas de Texas y que la mujer es ciudadana estadounidense.
Ante las características del armamento localizado, el caso fue turnado a la autoridad federal. Jesica Valeria “N” fue trasladada junto con las armas, cargadores y vehículo a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República en Piedras Negras.
Será la FGR la encargada de integrar la carpeta de investigación, establecer la procedencia y situación legal de las armas y determinar bajo qué circunstancias eran transportadas.
También corresponderá a la representación federal definir los delitos que eventualmente podrían imputarse y, en su caso, presentar a la detenida ante un juez federal para resolver su situación jurídica.
El arresto ocurrió como parte de los recorridos de vigilancia implementados por la Policía Civil Coahuila en la Región Norte. El comandante Alfonso Salas ha instruido mantener revisiones y patrullajes para detectar armas, drogas u otros objetos relacionados con posibles conductas delictivas.
Hasta este martes no se había difundido públicamente una resolución judicial sobre el caso ni una ficha oficial de la FGR que precise los calibres y características individuales de las cuatro armas.