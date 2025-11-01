Detienen a repartidor en Piedras Negras; familia denuncia abuso policial y robo

Piedras Negras
/ 1 noviembre 2025
    Detienen a repartidor en Piedras Negras; familia denuncia abuso policial y robo
    Familiares denuncian que policías presuntamente le retiraron más de 16 mil pesos producto de su trabajo. FOTO: REDES SOCIALES

La familia de Brayan asegura que el joven fue acusado falsamente de portar droga y exige justicia para esclarecer los hechos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un joven repartidor de agua fue detenido por elementos de la Policía Estatal de Coahuila (PEC) mientras realizaba cobros de facturas en la Zona Centro de Piedras Negras, en hechos que su familia denuncia como abuso de autoridad, robo y fabricación de delitos.

Brayan ¨N¨, de 18 años y empleado de la empresa Agua La Purísima, fue interceptado alrededor de las 16:30 horas en el cruce de las calles Jiménez y Xicoténcatl. De acuerdo con el testimonio de su padre, Marcos González, el joven llevaba consigo aproximadamente 17 mil pesos correspondientes a los cobros realizados durante su jornada laboral.

Horas después, Brayan fue consignado ante el Ministerio Público, acusado de portar presunta droga tipo cristal, situación que los familiares califican como un montaje. Según la denuncia, solo se entregaron 2 mil pesos a su madre y mil 500 pesos permanecieron en poder del joven, mientras que el resto del dinero, alrededor de 16 mil 500 pesos, no fue aclarado.

Los familiares sostienen que Brayan no consume drogas y está dispuesto a someterse a pruebas de antidoping para demostrarlo. Presentaron videos, audios y comprobantes de cobro ante la Fiscalía General del Estado, los cuales respaldan la versión de que el efectivo proviene de su labor diaria.

El padre del joven afirmó que su prioridad es conocer la situación legal de Brayan y evitar que sea trasladado al penal, así como garantizar la seguridad del joven y de la familia. La denuncia solicita una investigación exhaustiva contra los policías involucrados, incluyendo al comandante señalado por mantener control operativo en la zona.

Organizaciones civiles en defensa de los derechos humanos pidieron al Fiscal General, Federico Fernández Montañez, que el caso no quede impune y se refuercen los mecanismos de supervisión interna de la Policía Estatal. La comunidad exige respuestas y sanciones ejemplares, mientras la investigación continúa bajo la supervisión del Ministerio Público.

(Con información de medios locales)

