Detienen en Hidalgo, Coahuila, a un hombre por actividades de ‘halconeo’ en contra de la policía

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Piedras Negras
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    Detienen en Hidalgo, Coahuila, a un hombre por actividades de ‘halconeo’ en contra de la policía
    Un hombre quedó bajo investigación tras presuntamente lanzar ponchallantas contra una unidad policial. El Operativo Espejo incluye vigilancia en carreteras, caminos rurales, brechas y comunidades. CORTESÍA

Un joven quedó bajo investigación tras presuntamente lanzar ponchallantas contra una unidad policial

PIEDRAS NEGRAS.- Un hombre se encuentra detenido en Piedras Negras luego de los operativos de vigilancia en el municipio de Hidalgo, Coahuila, en los límites con Nuevo León, después de presuntamente lanzar ponchallantas contra una unidad policial y ser encontrado en posesión de sustancias narcóticas. La intervención derivó de labores de inteligencia y patrullaje coordinadas entre corporaciones de ambos estados.

El delegado de la Fiscalía Coahuila en la zona norte, Rigoberto Rodríguez Ríos, informó sobre la captura explicó que el detenido quedó bajo investigación ministerial.

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“Es puesto a disposición del Ministerio Público y bueno, pues estamos en el término de 48 horas para definir su situación legal”, señaló.

En los recorridos participan autoridades federales, estatales y municipales, además de personal de Defensa y Guardia Nacional desplegado en las dos entidades. El objetivo es mantener presencia en los puntos de colindancia y responder de manera conjunta ante incidentes.

El antecedente inmediato es el Operativo Espejo de Prevención y Blindaje, realizado el 9 de octubre. El Gobierno de Coahuila informó que participaron más de mil 500 elementos por parte del estado, distribuidos en Saltillo, Arteaga, Candela, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo y Juárez.

Ese despliegue incluyó carreteras, brechas, caminos y comunidades. Fue encabezado por el fiscal general Federico Fernández Montañez y el secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla Vargas, con participación de instituciones federales.

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“Van a permanecer (los operativos de vigilancia). Hay un operativo permanente que ha anunciado el fiscal general en toda la línea fronteriza de nuestra entidad, o en las líneas fronterizas del estado, puesto que también existen acciones iguales en la parte, en este caso, de La Laguna, en la parte oeste y norte de nuestra entidad”, afirmó el delegado.

También invitó a quienes transitan por el estado a reportar incidentes mediante los grupos de seguridad de WhatsApp, en los que participan mandos operativos.

Explicó que esos canales permiten compartir solicitudes de auxilio y avisos con las autoridades, incluidos el fiscal general y el secretario de Seguridad Pública, para coordinar su atención.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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