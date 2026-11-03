Detienen en Piedras Negras a dos presuntos operadores de grupo criminal de Nuevo Laredo

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Piedras Negras
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    Detienen en Piedras Negras a dos presuntos operadores de grupo criminal de Nuevo Laredo
    Los dos hombres fueron detenidos en Piedras Negras tras investigaciones de autoridades estatales. ARCHIVO

Los imputados, originarios de Chiapas y Veracruz, habrían llegado por instrucciones de una organización delictiva para recopilar información sobre puntos de distribución de drogas y otros sitios de interés

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Dos hombres señalados por su presunta participación en una organización delictiva con operaciones en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fueron detenidos en Piedras Negras, luego de que investigaciones de las autoridades los ubicaran realizando actividades de inteligencia para establecer posibles operaciones criminales en la región norte de Coahuila.

Los sospechosos fueron identificados como Maynor José ¨N¨, de 37 años, originario de Chiapas, y Luis Ángel ¨N¨, de 23, procedente de Veracruz. De acuerdo con las investigaciones, ambos habrían llegado por instrucciones de una célula delictiva asentada en Tamaulipas.

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Las indagatorias apuntan a que los sujetos permanecieron varios días en territorio nigropetense, donde presuntamente recopilaban información sobre puntos de distribución de narcóticos y otros sitios considerados de interés para la organización.

Las detenciones se realizaron mediante intervenciones distintas, derivadas de trabajos de inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Policía de Acción y Reacción (PAR), con apoyo de fuerzas federales.

Uno de los aseguramientos ocurrió en el cruce de las calles Cúculo y Arándano, en la colonia Valle de las Flores. A los detenidos se les relaciona con delitos contra las funciones de seguridad y justicia, así como posesión de narcóticos.

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El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte Uno, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que ambos fueron presentados ante un juez y posteriormente vinculados a proceso.

Como medida cautelar, los imputados permanecen internados en el Centro Penitenciario de Piedras Negras mientras continúan las investigaciones para determinar su posible participación en otras actividades delictivas y establecer si existen más personas relacionadas con el caso.

La autoridad no descartó que las indagatorias deriven en nuevas intervenciones en distintos sectores de la ciudad.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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