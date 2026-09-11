Detienen en Piedras Negras a hombre requerido en EU por tráfico de cocaína

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    Detienen en Piedras Negras a hombre requerido en EU por tráfico de cocaína
    Luis Alonzo Ledezma, de 46 años, fue detenido en Piedras Negras y posteriormente entregado a autoridades estadounidenses que lo requieren por un caso relacionado con distribución de cocaína. CORTESÍA

Luis Alonzo Ledezma, de 46 años, fue localizado y detenido por la AIC con apoyo del INM y posteriormente entregado a los U.S. Marshals

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un hombre de 46 años, identificado como Luis Alonzo Ledezma, fue detenido en Piedras Negras y posteriormente entregado a autoridades de Estados Unidos, donde es requerido por una acusación relacionada con la distribución de cocaína.

La detención fue realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, Región Norte I, en una acción coordinada con el Instituto Nacional de Migración (INM) y autoridades de los U.S. Marshals, como parte de la colaboración binacional para la localización y traslado de personas requeridas por la justicia estadounidense.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/aseguran-trailer-con-presunta-metanfetamina-en-piedras-negras-FE23413125

De acuerdo con la información difundida este viernes sobre el caso, Ledezma, de 46 años, era buscado por autoridades de Estados Unidos debido a un proceso relacionado con la presunta distribución de cocaína.

Tras ser localizado y detenido en territorio de Piedras Negras, se efectuaron las diligencias correspondientes para concretar su entrega a las autoridades del vecino país.

La participación del Instituto Nacional de Migración permitió complementar las acciones de las autoridades de seguridad y procuración de justicia durante el procedimiento, mientras que la intervención de los U.S. Marshals correspondió a la parte estadounidense encargada de recibir y trasladar al detenido.

Hasta el momento no se han dado a conocer públicamente mayores detalles sobre la investigación que originó la orden en su contra, como la jurisdicción estadounidense donde se encuentra radicado el proceso, la fecha de la acusación o las circunstancias específicas en las que presuntamente habría participado en la distribución de cocaína.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades estadounidenses, por lo que será en ese país donde deberá continuar el procedimiento judicial correspondiente y determinarse su situación legal.

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Antonio Santos

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