Diócesis de Piedras Negras acepta investigación por presuntos abusos cometidos por exsacerdote hace 18 años

Piedras Negras
/ 28 noviembre 2025
    Autoridades eclesiales exhortan a fortalecer la cultura de prevención y denuncia. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Luis Efraín N, ahora en Laredo, enfrenta procesos civil y canónico tras una denuncia recibida en Coahuila por hechos ocurridos en 2007

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Diócesis de Piedras Negras dio a conocer que recibió una denuncia por presuntos abusos sexuales en contra de menores, hechos ocurridos hace casi dos décadas y atribuidos a un sacerdote que pertenecía a esta circunscripción eclesial en el momento de los hechos.

La acusación, presentada en mayo de este año, activó los protocolos dictados por la Santa Sede para este tipo de casos.

En un comunicado oficial, la Iglesia local informó que notificó sin demora a las autoridades civiles para que procedan conforme a derecho y ofreció acompañamiento pastoral y psicológico a las presuntas víctimas.

La diócesis enfatizó que ha resguardado la identidad de los denunciantes como parte de su compromiso con la integridad de los menores afectados y la correcta conducción de la investigación.

El sacerdote señalado, identificado como Luis Efraín N., se encuentra actualmente adscrito a la Diócesis de Laredo, Texas. Su obispo, monseñor Jaime Tamayo, fue informado de manera inmediata y determinó medidas cautelares que incluyen la suspensión temporal de actividades pastorales, en tanto avanzan los procesos civil y canónico.

El vocero diocesano, Pbro. Cosme Alexis Cuesta Espinosa, subrayó que la Iglesia en Piedras Negras trabaja para fortalecer sus mecanismos de prevención y respuesta ante cualquier señal de abuso, así como mantener abiertos canales de denuncia “respetuosos, confidenciales y firmes en la búsqueda de la verdad y la justicia”.

El comunicado concluye con un llamado a la comunidad a elevar oraciones por las víctimas y a mantener la vigilancia activa en la protección de niñas, niños y adolescentes dentro de los espacios eclesiales.

