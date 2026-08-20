Anuncian nuevo número de atención para bienestar animal en Piedras Negras; invitan a campaña de adopción
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El Ayuntamiento invitó a participar en una Campaña de Adopción Animal este viernes 21 de agosto
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Presidencia Municipal de Piedras Negras informó a la ciudadanía sobre la habilitación de un nuevo número de atención de bienestar animal, el 878-158-7018, que comenzará a utilizarse de manera oficial en sustitución del contacto anterior.
El Ayuntamiento señaló que durante un mes ambos números permanecerán activos para recibir mensajes de la ciudadanía. Sin embargo, a partir del 18 de septiembre, el nuevo número será el único canal oficial de atención, mientras que el anterior dejará de recibir información.
Por otra parte, la administración municipal invitó a la ciudadanía a participar en la Campaña de Adopción Animal, que se llevará a cabo este viernes 21 de agosto, de 19:00 a 22:00 horas, en el Parque Canino de la Macroplaza 2, donde se buscará encontrar un nuevo hogar para animales rescatados.
Las personas interesadas en adoptar deberán llenar una solicitud, presentar copia de su INE y una copia de comprobante de domicilio. La campaña busca promover la tenencia responsable y brindar una nueva oportunidad de vida a los animales que se encuentran bajo resguardo.
Durante la jornada también se realizará la entrega de placas de identificación para mascotas TNH PET, las cuales cuentan con un código QR que permite vincular los datos del propietario con los de su mascota. De acuerdo con el Ayuntamiento, esta herramienta facilitará la recuperación de los animales en caso de extravío y contribuirá a reducir el abandono.
Promover la adopción responsable contribuye, además, a reducir la cantidad de animales que permanecen en refugios o espacios de resguardo.
Antes de adoptar, es importante considerar el tiempo, espacio y recursos necesarios para mantener a una mascota durante toda su vida, entendiendo que se trata de un compromiso permanente y no de una decisión temporal.
En este sentido, la administración municipal impulsa este tipo de acciones para fomentar un cuidado responsable.