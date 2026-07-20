Dos mujeres son hospitalizadas tras presuntos intentos de suicidio en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Dos mujeres son hospitalizadas tras presuntos intentos de suicidio en Piedras Negras
    Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias de los hechos. ESPECIAL

Ambas habrían ingerido medicamento controlado con la intención de quitarse la vida

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Dos mujeres fueron hospitalizadas en distintos hechos registrados durante las primeras horas de este domingo en Piedras Negras, luego de presuntamente ingerir medicamento controlado con la intención de quitarse la vida.

El primer caso se registró en una vivienda de la colonia Villas del Carmen, donde Ángela N., de 22 años, fue auxiliada por familiares y trasladada al Hospital General “Dr. Salvador Chavarría”, tras haber ingerido varias pastillas de medicamento controlado.

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Minutos más tarde, las autoridades fueron notificadas del ingreso de Ana María N., de 35 años, a la Clínica 79 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de que presuntamente también consumiera medicamento en una aparente tentativa de suicidio.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Policía Civil Coahuila acudieron a ambos hospitales para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las investigaciones correspondientes, con el fin de esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron ambos casos.

De acuerdo con los reportes médicos, las dos mujeres fueron estabilizadas y su estado de salud fue reportado fuera de peligro. No obstante, las autoridades recomendaron que ambas reciban atención psicológica y psiquiátrica especializada, además del acompañamiento de sus familiares, para reducir el riesgo de nuevos intentos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/nino-de-2-anos-es-hospitalizado-tras-ingerir-medicamentos-en-piedras-negras-NL22290519

Especialistas en salud mental señalan que, para prevenir este tipo de situaciones, es importante reconocer señales de alerta como cambios bruscos de comportamiento, aislamiento, desesperanza, alteraciones del sueño o expresiones relacionadas con el deseo de morir. También recomiendan mantener una comunicación abierta con familiares y amigos, buscar apoyo profesional ante síntomas persistentes de depresión o ansiedad y resguardar medicamentos controlados en lugares seguros para evitar su uso indebido.

Si una persona manifiesta intención de hacerse daño o se encuentra en una crisis emocional, es recomendable no dejarla sola, retirar cualquier medio que pueda representar un riesgo y solicitar ayuda inmediata a los servicios de emergencia o a un profesional de la salud mental.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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