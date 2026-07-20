Dos mujeres son hospitalizadas tras presuntos intentos de suicidio en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Dos mujeres fueron hospitalizadas en distintos hechos registrados durante las primeras horas de este domingo en Piedras Negras, luego de presuntamente ingerir medicamento controlado con la intención de quitarse la vida. El primer caso se registró en una vivienda de la colonia Villas del Carmen, donde Ángela N., de 22 años, fue auxiliada por familiares y trasladada al Hospital General “Dr. Salvador Chavarría”, tras haber ingerido varias pastillas de medicamento controlado.

Minutos más tarde, las autoridades fueron notificadas del ingreso de Ana María N., de 35 años, a la Clínica 79 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de que presuntamente también consumiera medicamento en una aparente tentativa de suicidio. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Policía Civil Coahuila acudieron a ambos hospitales para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las investigaciones correspondientes, con el fin de esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron ambos casos. De acuerdo con los reportes médicos, las dos mujeres fueron estabilizadas y su estado de salud fue reportado fuera de peligro. No obstante, las autoridades recomendaron que ambas reciban atención psicológica y psiquiátrica especializada, además del acompañamiento de sus familiares, para reducir el riesgo de nuevos intentos.

Especialistas en salud mental señalan que, para prevenir este tipo de situaciones, es importante reconocer señales de alerta como cambios bruscos de comportamiento, aislamiento, desesperanza, alteraciones del sueño o expresiones relacionadas con el deseo de morir. También recomiendan mantener una comunicación abierta con familiares y amigos, buscar apoyo profesional ante síntomas persistentes de depresión o ansiedad y resguardar medicamentos controlados en lugares seguros para evitar su uso indebido. Si una persona manifiesta intención de hacerse daño o se encuentra en una crisis emocional, es recomendable no dejarla sola, retirar cualquier medio que pueda representar un riesgo y solicitar ayuda inmediata a los servicios de emergencia o a un profesional de la salud mental.