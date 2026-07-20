Niño de 2 años es hospitalizado tras ingerir medicamentos en Piedras Negras

De acuerdo con los primeros reportes, el menor, identificado como Santiago, fue trasladado al Hospital General de Zona No. 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibió atención médica especializada.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un niño de dos años de edad fue hospitalizado de emergencia luego de ingerir varios medicamentos al interior de un domicilio ubicado en la colonia Acoros, en Piedras Negras.

Como parte del tratamiento, el personal médico le practicó un lavado gástrico para reducir los efectos de la intoxicación. Hasta el momento, las autoridades no han informado qué tipo de medicamento consumió el menor ni la cantidad ingerida.

Tras atender el caso, el hospital dio aviso a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cuyos elementos acudieron para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las investigaciones correspondientes. Asimismo, se notificó a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), instancia que llevará a cabo las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el incidente y verificar que no exista una situación de riesgo para el menor.

De acuerdo con la información disponible, el estado de salud de Santiago fue reportado como estable y permanece bajo observación médica.

Autoridades y especialistas recordaron la importancia de mantener los medicamentos fuera del alcance de niñas y niños, ya que la ingestión accidental de estos productos puede provocar intoxicaciones graves e incluso poner en riesgo la vida.