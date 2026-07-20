Niño de 2 años es hospitalizado tras ingerir medicamentos en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Niño de 2 años es hospitalizado tras ingerir medicamentos en Piedras Negras
    El menor fue hospitalizado en el HGZ No. 11 del IMSS de Piedras Negras. ESPECIAL

Médicos le realizaron un lavado gástrico como parte del tratamiento

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un niño de dos años de edad fue hospitalizado de emergencia luego de ingerir varios medicamentos al interior de un domicilio ubicado en la colonia Acoros, en Piedras Negras.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor, identificado como Santiago, fue trasladado al Hospital General de Zona No. 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibió atención médica especializada.

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Como parte del tratamiento, el personal médico le practicó un lavado gástrico para reducir los efectos de la intoxicación. Hasta el momento, las autoridades no han informado qué tipo de medicamento consumió el menor ni la cantidad ingerida.

Tras atender el caso, el hospital dio aviso a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cuyos elementos acudieron para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las investigaciones correspondientes. Asimismo, se notificó a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), instancia que llevará a cabo las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el incidente y verificar que no exista una situación de riesgo para el menor.

De acuerdo con la información disponible, el estado de salud de Santiago fue reportado como estable y permanece bajo observación médica.

Autoridades y especialistas recordaron la importancia de mantener los medicamentos fuera del alcance de niñas y niños, ya que la ingestión accidental de estos productos puede provocar intoxicaciones graves e incluso poner en riesgo la vida.

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Entre las principales recomendaciones para prevenir este tipo de incidentes se encuentran guardar los medicamentos en gabinetes altos o con llave, conservarlos en sus envases originales con tapa de seguridad, evitar llamarlos “dulces” para convencer a los menores de tomarlos y nunca dejarlos sobre mesas, burós o lugares accesibles.

En caso de una ingestión accidental, se recomienda acudir de inmediato a un servicio médico y evitar provocar el vómito sin indicación de un profesional de la salud.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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