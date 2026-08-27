Prenden fuego a malla sombra en plaza de Piedras Negras; Alcalde condena los hechos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, condenó los actos de vandalismo registrados en la plaza Doña Pura, luego de que se difundiera un video en redes sociales en el que se observa una malla sombra prendida en fuego. De acuerdo con el edil, los involucrados serían menores quienes presuntamente participaron en la destrucción de parte de la infraestructura de la plaza.

A través de sus redes sociales, Rodríguez cuestionó la conducta de los jóvenes y la responsabilidad de sus padres, además de señalar que este tipo de prácticas son recurrentes en espacios públicos del municipio. “Y así es como niños de padres irresponsables destruyen nuestras plazas públicas. Luego cuando la policía los detiene los defienden como si fueran angelitos. ¿Cuántas colonias quisieran tener un hermoso parque como el de la Doña Pura? ¡Lamentable!”, expresó el presidente municipal.

El alcalde lamentó que instalaciones destinadas a la convivencia y recreación de las familias sean objeto de actos vandálicos, particularmente cuando representan espacios de beneficio para las comunidades.

Asimismo, destacó la necesidad de preservar las plazas públicas y exhortó a las familias a fomentar entre niñas, niños y adolescentes el cuidado de la infraestructura urbana. El hecho generó preocupación debido a que los presuntos responsables serían menores de edad, mientras que las autoridades deberán determinar las acciones que correspondan conforme a la legislación aplicable.