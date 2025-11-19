Eagle Pass seleccionó ya firma para ampliación del Puente Internacional 2, incluyendo sección de Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La ciudad de Eagle Pass seleccionó a la firma de ingenieros que se encargará del diseño para ampliar a seis carriles la plataforma del Puente Internacional Número Dos (Coahuila 2000).

El proyecto abarcará también la parte correspondiente a Coahuila, informó Morris Libson Valdés, integrante de la Alianza para el Desarrollo Económico de la Frontera Piedras Negras–Eagle Pass. Libson Valdés explicó que, a solicitud del gobernador Manolo Jiménez, la misma firma desarrollará el diseño completo, incluyendo la sección mexicana.

“Es un gran acierto, porque permitirá avanzar más rápido en el proyecto”, señaló el también director de la Compañía Nacional de Gas (Conagas).

El empresario destacó que en los próximos días iniciarán reuniones entre representantes de Coahuila, autoridades de Eagle Pass y agencias federales estadounidenses que operan en el cruce internacional.

El objetivo será revisar detalles y coordinarse con la firma de ingeniería para evitar contratiempos. De acuerdo con las estimaciones, el diseño de la ampliación podría concluir hacia mediados de 2026, lo que abriría la puerta a licitar la obra y comenzar la construcción de los nuevos carriles durante ese mismo año.

El Puente Internacional Número Dos registra un intenso flujo diario: más de 10,000 vehículos particulares y hasta 2,000 tráileres de carga cruzan por su plataforma, lo que lo convierte en un punto estratégico para el comercio y la movilidad en la frontera.

Esta alta demanda refuerza la necesidad de ampliar la infraestructura, pues los tiempos de espera suelen prolongarse en horas pico.