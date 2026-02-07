Ejecutan segundo embargo laboral en restaurante de Piedras Negras

Piedras Negras
/ 7 febrero 2026
    Ejecutan segundo embargo laboral en restaurante de Piedras Negras
    Los 21 exempleados acudieron al lugar acompañados por personal de la Secretaría del Trabajo. FOTO: REDES SOCIALES

Autoridades aseguraron bienes de The Wagon Wheel tras denuncias de 21 exempleados por incumplimiento laboral

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En Piedras Negras, 21 exempleados de un restaurante realizaron un segundo embargo contra The Wagon Wheel, luego de que el empleador incumpliera con el pago de salarios finales, finiquitos, vacaciones y aguinaldos. La diligencia se efectuó con autorización judicial y con la presencia de personal de la Secretaría del Trabajo y del Tribunal Laboral.

La intervención ocurrió tras la inasistencia del empleador a los citatorios de conciliación laboral. Para ejecutar la orden de embargo precautorio, se cortaron cadenas y candados que aseguraban el inmueble, permitiendo el resguardo de bienes que podrían cubrir parcialmente las obligaciones pendientes.

Este procedimiento se suma a un primer embargo ejecutado días antes por una exempleada que presentó una demanda individual, donde también se señalaron casos de acoso laboral y otros incumplimientos patronales. Con la nueva acción, 21 trabajadores afectados buscan garantizar el cumplimiento de sus derechos laborales mediante un proceso colectivo.

El procurador de la Defensa del Trabajo Zona Norte, Arturo Cruz Moreno, explicó que el embargo precautorio se realiza conforme a lo ordenado por un juez laboral. “El personal del Tribunal Laboral ejecutó la orden de requerimiento de pago y, ante la negativa del patrón, procedió a asegurar bienes para garantizar las prestaciones de los trabajadores”, detalló.

La autoridad señaló que los bienes asegurados serán sometidos a un avalúo para determinar si cubren los adeudos reclamados. En caso de que los objetos embargados no sean suficientes, se podrá solicitar una ampliación del embargo. Además, Cruz Moreno precisó que si se logra un acuerdo con el empleador, el caso podría resolverse antes de continuar el proceso prejudicial.

Se informó que el empleador, de nacionalidad extranjera, ya no se encuentra en México, por lo que las autoridades agotarán todas las instancias legales disponibles y, de ser necesario, solicitarán colaboración internacional para garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales.

La diligencia de este sábado reafirma el seguimiento legal a los incumplimientos patronales y forma parte de los procesos en curso ante el Centro de Conciliación y el Tribunal Laboral, donde se definirá el destino de los bienes asegurados y la cobertura de los adeudos pendientes a los trabajadores afectados.

