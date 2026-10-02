‘El respeto no se negocia, el trabajo no se detiene’: Sonia Villarreal ante desencuentro con el Alcalde de Piedras Negras

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Piedras Negras
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    ‘El respeto no se negocia, el trabajo no se detiene’: Sonia Villarreal ante desencuentro con el Alcalde de Piedras Negras
    Sonia Villarreal manifiesta su molestia luego de que el alcalde Jacobo Rodríguez le dijera: “Rapidito, rapidito”, mientras tronaba los dedos. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Subsecretaria de Gobierno en la Región Norte de Coahuila, descarta acudir a reunión convocada por Jacobo Rodríguez

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- “El respeto no se negocia, el trabajo no se detiene”, sentenció Sonia Villarreal Pérez, subsecretaria de Gobierno en la Región Norte, al confirmar que no asistirá al consejo convocado por el alcalde Jacobo Rodríguez, marcando distancia de lo que calificó como una falta de respeto hacia su persona y hacia las mujeres nigropetenses.

La funcionaria estatal detalló que su propuesta inicial de instalar una mesa de trabajo con las autoridades municipales buscaba coordinar esfuerzos, escuchar las necesidades de los planteles educativos y construir soluciones para la niñez de la ciudad. Sin embargo, lamentó la actitud del Munícipe de Piedras Negras, quien durante sus declaraciones utilizó la expresión “rapidito, rapidito” mientras se tronaba los dedos.

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Villarreal Pérez aclaró que su declinación no busca generar confrontación, sino sentar una postura firme a favor del respeto entre servidores públicos, extensiva a las regidoras del Cabildo y a las mujeres de la comunidad.

MESAS DIRECTAS DE ATENCIÓN A ESCUELAS

Pese a la falta de coordinación con el Municipio, la Subsecretaria anunció que este miércoles se llevará a cabo una mesa de atención directa en la Universidad Politécnica de Piedras Negras. El espacio estará abierto a madres, padres de familia, docentes y directivos para canalizar reportes y peticiones.

En la jornada participarán representantes del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED), la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Gobierno, quienes evaluarán cada caso para dar seguimiento a las necesidades prioritarias.

Finalmente, la funcionaria enfatizó que mantendrá sus recorridos por las escuelas de la zona. “Lo importante no es quién convoca a una reunión ni quién recibe primero una solicitud, lo importante es que cada escuela tenga una respuesta”, afirmó, concluyendo que “Piedras Negras va a seguir creciendo con fuerza”.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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