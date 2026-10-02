Regresa el Vino Fest a Piedras Negras: prevén asistencia masiva e impulso al turismo regional

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Piedras Negras
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    Regresa el Vino Fest a Piedras Negras: prevén asistencia masiva e impulso al turismo regional
    José Carlos Palacios, dio a conocer los pormenores del segundo Vino Fest que se llevará a cabo en Piedras Negras el 23 y 24 de octubre. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Se esperan visitantes de distintas regiones del Estado, así como de Texas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con la participación de bodegas vitivinícolas de Coahuila y de diversos estados del País, así como una amplia muestra gastronómica, los días 23 y 24 de octubre se llevará a cabo la segunda edición del Vino Fest 2026 en Piedras Negras, según anunció el sommelier internacional y organizador del evento, José Carlos Palacios.

El especialista destacó que el festival retorna tras el éxito de su primera edición en 2025. Para esta segunda entrega, los organizadores estiman una importante afluencia de asistentes locales, así como de visitantes de distintas regiones de Coahuila y del sur de Texas, lo que consolidará al festival como un escaparate clave dentro de la oferta de turismo enológico en la frontera.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/eventos-turisticos-impulsan-economia-de-piedras-negras-turismo-DP23796995

Palacios subrayó la relevancia estratégica de estos encuentros no solo para fortalecer la identidad del Estado como cuna de la vitivinicultura en América, sino también para atraer turismo nacional e internacional que detone una derrama económica directa en los sectores hotelero, restaurante y de servicios.

Explicó que durante ambas jornadas se impartirán catas y talleres cada media hora, dirigidos por expertos y representantes de las bodegas participantes, quienes orientarán a los asistentes sobre las características de las etiquetas y las mejores técnicas de degustación.

“Uno de los principales atractivos será el maridaje con la gastronomía regional, una experiencia diseñada para que los participantes descubran el maridaje idóneo entre los vinos y los sabores locales, además de disfrutar de insumos y productos de la región”, señaló.

Entre los atractivos comerciales del evento destaca la venta especial de vinos a precio directo de bodega, lo que facilitará a los visitantes adquirir las etiquetas degustadas durante el festival.

Respecto a la logística de acceso, el organizador informó que los boletos podrán adquirirse mediante código QR o vía telefónica para recibir pases digitales. De igual forma, se habilitarán puntos de venta físicos en Piedras Negras para la adquisición de pulseras conmemorativas, las cuales darán derecho a las degustaciones vitivinícolas y gastronómicas.

La sede de esta segunda edición será el Restaurante Heroico, por lo que el comité organizador reiteró la invitación a la comunidad local y a los visitantes transfronterizos a sumarse a esta celebración que promueve la riqueza vitivinícola y turística de Coahuila.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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