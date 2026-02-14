En Día del Amor reportan suicidio consumado y otro frustrado en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En un lapso de pocas horas, dos hechos relacionados con suicidio encendieron la alerta entre corporaciones de emergencia y autoridades de salud en Piedras Negras, uno de ellos con un desenlace fatal y otro que pudo ser atendido a tiempo gracias a la rápida intervención de los cuerpos de rescate.

El primer caso se registró durante las primeras horas del viernes, cuando un hombre de 40 años fue localizado sin vida en el patio trasero de su domicilio, ubicado en la colonia Periodistas.

El reporte ingresó al sistema de emergencias alrededor de las 6:00 de la mañana, movilizando a elementos de seguridad pública y paramédicos, quienes al arribar confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con información preliminar, el hombre fue hallado suspendido con una manguera atada al cuello. La zona fue acordonada para permitir las diligencias correspondientes por parte de agentes de investigación y peritos, quienes recabaron indicios para integrar la carpeta de investigación.

Familiares señalaron que atravesaba por una situación emocional complicada y que presuntamente había tenido una discusión con su pareja horas antes.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, mientras la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para esclarecer plenamente las circunstancias del fallecimiento.

Horas después, se registró un segundo llamado de emergencia por un intento de suicidio en otro sector de la ciudad. En esta ocasión, una joven de 18 años fue localizada consciente en su domicilio, luego de haber ingerido medicamento con la intención de quitarse la vida, presuntamente a raíz de problemas sentimentales.

Paramédicos lograron estabilizarla y trasladarla de urgencia al Hospital General Dr. Salvador Chavarría, donde permanece bajo observación médica y recibe atención psicológica especializada. Autoridades informaron que el caso será canalizado para seguimiento integral, tanto para la joven como para su entorno familiar.

Ambos hechos, ocurridos en el marco del Día del Amor y la Amistad, generaron consternación entre vecinos y reavivaron el llamado de las autoridades de salud a no minimizar las señales de alerta asociadas a crisis emocionales, depresión o ansiedad, y a buscar apoyo profesional oportuno para prevenir tragedia