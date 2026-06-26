En la Región Norte, sin alertas epidemiológicas tras las lluvias
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La Jurisdicción Sanitaria Uno mantiene vigilancia, aunque hasta ahora no ha detectado brotes de enfermedades asociadas a las precipitaciones
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Tras las recientes precipitaciones en la Región Norte, la Jurisdicción Sanitaria Número Uno no ha detectado alertas epidemiológicas relacionadas con padecimientos dermatológicos, diarreas o infecciones, informó el epidemiólogo Roberto Belloc Sandoval.
El especialista explicó que, aunque se mantiene una vigilancia permanente ante posibles brotes, estos padecimientos no son de notificación inmediata. Su comportamiento se monitorea mediante el conteo semanal de casos en el Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE), por lo que pueden transcurrir una o dos semanas antes de identificar variaciones.
Belloc Sandoval señaló que, tras las brigadas realizadas en las colonias afectadas por las lluvias, se ha observado una baja incidencia de enfermedades. Precisó que las principales necesidades reportadas por la población están relacionadas con daños en las viviendas y la falta de artículos para limpieza y saneamiento, más que con problemas epidemiológicos.
El epidemiólogo añadió que el personal de salud permanecerá atento ante cualquier caso que pudiera surgir en los próximos días, ya que algunos efectos de las lluvias no se presentan de forma inmediata. Agregó que las brigadas desplegadas en distintos sectores permiten detectar oportunamente cualquier situación y brindar atención cuando sea necesario.