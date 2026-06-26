En la Región Norte, sin alertas epidemiológicas tras las lluvias

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Tras las recientes precipitaciones en la Región Norte, la Jurisdicción Sanitaria Número Uno no ha detectado alertas epidemiológicas relacionadas con padecimientos dermatológicos, diarreas o infecciones, informó el epidemiólogo Roberto Belloc Sandoval.

El especialista explicó que, aunque se mantiene una vigilancia permanente ante posibles brotes, estos padecimientos no son de notificación inmediata. Su comportamiento se monitorea mediante el conteo semanal de casos en el Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE), por lo que pueden transcurrir una o dos semanas antes de identificar variaciones.