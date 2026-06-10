En menos de cuatro horas, Piedras Negras registra dos suicidios

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    En menos de cuatro horas, Piedras Negras registra dos suicidios
    Con estos dos hechos registrados el mismo día, la cifra de suicidios contabilizados durante el presente año en Piedras Negras se elevó a 23, de acuerdo con los datos dados a conocer por las autoridades. ARCHIVO

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la realización de los estudios periciales correspondientes, mientras continúan las investigaciones

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Piedras Negras volvió a registrar una jornada marcada por la tragedia, luego de que dos hombres fueran localizados sin vida en hechos ocurridos con una diferencia de menos de cuatro horas en distintos puntos de la ciudad.

El primer caso se reportó durante la tarde del martes en un domicilio situado sobre la calle Alsine, en la colonia Acoros Dos. De acuerdo con los primeros informes, una mujer arribó a la vivienda y encontró a uno de sus familiares sin signos de vida en el área del baño, por lo que de inmediato solicitó apoyo a los cuerpos de emergencia.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/comision-nacional-de-busqueda-cambia-enfoque-en-caso-de-pablo-jared-OH21268042

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar auxilio; sin embargo, tras la valoración correspondiente confirmaron que la persona ya había fallecido. La víctima fue identificada como Jesús Javier “N”, de 38 años de edad.

Posteriormente, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila tomaron conocimiento de lo ocurrido, iniciando las diligencias correspondientes y ordenando el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicaría la necropsia de ley para integrar la carpeta de investigación. Hasta el momento, no se han dado a conocer las circunstancias que habrían precedido al fallecimiento.

Horas más tarde, alrededor de las 18:00 horas, se registró un segundo hecho en un domicilio ubicado sobre la calle Leona Vicario, en la colonia Lázaro Cárdenas. Según los reportes preliminares, un hombre acudió a visitar a su hermano, de quien no tenía noticias desde el sábado anterior.

Al no obtener respuesta al llamar a la puerta, decidió ingresar al inmueble, donde encontró sin vida a Jesús Mario “N”, de 37 años, quien habitaba solo en ese domicilio.

Tras el reporte realizado a las autoridades, agentes investigadores y elementos de la Policía Civil se trasladaron al sitio para realizar el procesamiento correspondiente. Debido al estado en que fue localizado el cuerpo, éste fue enviado al Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios periciales establecidos por la ley.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/inauguran-american-space-coahuila-y-centro-certificador-microsoft-en-la-uadec-para-fortalecer-la-formacion-global-de-estudiantes-KH21267094

Con este segundo caso, la cifra de suicidios registrados durante el presente año en Piedras Negras ascendió a 23, de acuerdo con los datos recabados por las autoridades ministeriales. La sucesión de ambos hechos en un lapso tan corto volvió a colocar el foco de atención sobre una problemática que ha impactado de manera constante a este municipio fronterizo. Diversos reportes periodísticos han documentado que la ciudad ha mantenido una incidencia significativa de este tipo de casos en los últimos años.

Las investigaciones sobre ambos fallecimientos continúan abiertas con el objetivo de esclarecer plenamente las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y concluir los procedimientos legales correspondientes antes de la entrega de los cuerpos a sus familiares.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Suicidio

Localizaciones


Piedras Negras

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Representantes de CANACO y autoridades de Protección Civil revisaron estrategias de prevención, capacitación y respuesta ante emergencias para fortalecer la seguridad en los negocios de Torreón.

Protección Civil y CANACO Torreón refuerzan protocolos para negocios más seguros
Manolo Jiménez Salinas defendió la legalidad de la elección en Coahuila y consideró que los señalamientos de Morena carecen de sustento.

Califica Manolo Jiménez como ‘justificaciones’ los reclamos de Morena por la elección del 7 de junio
El legislador consideró que el partido no dio la importancia necesaria al proceso electoral, pese a ser la única elección celebrada en el país.

Morena Nacional abandonó a sus candidatos en Coahuila: Alberto Hurtado
Ante los problemas de movilidad registrados en Monterrey, el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, ubicado en Ramos Arizpe, ha comenzado a posicionarse como una alternativa para quienes viajan hacia la Ciudad de México o Cancún.

¿Eres regio y viajas a CDMX desde Monterrey? Mejor hazlo desde Saltillo
Cuadrillas municipales efectuaron trabajos de limpieza profunda en callejones de la colonia Morelos

Refuerza Municipio de Saltillo labores de limpieza en callejones de diversas colonias
true

Cómo Samuel casi perdió la sede del Mundial

Palabra desgastada

Palabra desgastada
Tropezón morenista

Tropezón morenista