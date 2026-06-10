En menos de cuatro horas, Piedras Negras registra dos suicidios

El primer caso se reportó durante la tarde del martes en un domicilio situado sobre la calle Alsine, en la colonia Acoros Dos. De acuerdo con los primeros informes, una mujer arribó a la vivienda y encontró a uno de sus familiares sin signos de vida en el área del baño, por lo que de inmediato solicitó apoyo a los cuerpos de emergencia.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Piedras Negras volvió a registrar una jornada marcada por la tragedia, luego de que dos hombres fueran localizados sin vida en hechos ocurridos con una diferencia de menos de cuatro horas en distintos puntos de la ciudad.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar auxilio; sin embargo, tras la valoración correspondiente confirmaron que la persona ya había fallecido. La víctima fue identificada como Jesús Javier “N”, de 38 años de edad.

Posteriormente, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila tomaron conocimiento de lo ocurrido, iniciando las diligencias correspondientes y ordenando el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicaría la necropsia de ley para integrar la carpeta de investigación. Hasta el momento, no se han dado a conocer las circunstancias que habrían precedido al fallecimiento.

Horas más tarde, alrededor de las 18:00 horas, se registró un segundo hecho en un domicilio ubicado sobre la calle Leona Vicario, en la colonia Lázaro Cárdenas. Según los reportes preliminares, un hombre acudió a visitar a su hermano, de quien no tenía noticias desde el sábado anterior.

Al no obtener respuesta al llamar a la puerta, decidió ingresar al inmueble, donde encontró sin vida a Jesús Mario “N”, de 37 años, quien habitaba solo en ese domicilio.

Tras el reporte realizado a las autoridades, agentes investigadores y elementos de la Policía Civil se trasladaron al sitio para realizar el procesamiento correspondiente. Debido al estado en que fue localizado el cuerpo, éste fue enviado al Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios periciales establecidos por la ley.