Encuentran a hombre sin vida en patio de casa en Piedras Negras

El reporte fue recibido a través del sistema de emergencias 911 alrededor de las 10:30 horas, luego de que se alertara sobre la presencia de una persona aparentemente inconsciente dentro de un domicilio situado en el cruce de las calles Olga Serrano y Netzahualcóyotl.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La mañana de ayer domingo se registró el hallazgo de un hombre sin vida en el patio de una vivienda ubicada en la colonia CROC Uno, en el municipio de Piedras Negras , lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad e investigación.

Tras la llamada de auxilio, elementos de distintas corporaciones se trasladaron al lugar para verificar la situación. Al arribar, confirmaron que se trataba de un hombre que ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a asegurar el área.

De acuerdo con versiones recabadas en el sitio, proporcionadas por personas que habitan en la vivienda, el individuo solía permanecer en ese domicilio e incluso pasaba las noches en el lugar, aunque no se precisó si era residente permanente.

La escena fue resguardada mientras se realizaban las primeras diligencias. Hasta ese momento, no se contaba con información clara sobre las causas del fallecimiento, por lo que no fue posible determinar si se trató de un hecho de origen natural o si existía la intervención de algún factor externo.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con efectivos de la Policía Civil Coahuila, tomaron conocimiento del caso e iniciaron las indagatorias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Posteriormente, se ordenó el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley. Será este procedimiento el que permita establecer con precisión la causa del deceso.