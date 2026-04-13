Encuentran a hombre sin vida en patio de casa en Piedras Negras

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Piedras Negras
/ 13 abril 2026
    Encuentran a hombre sin vida en patio de casa en Piedras Negras
    El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia para determinar la causa exacta del fallecimiento. ARCHIVO

El fallecido solía permanecer en la vivienda donde fue localizado, según versiones recabadas en el lugar

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La mañana de ayer domingo se registró el hallazgo de un hombre sin vida en el patio de una vivienda ubicada en la colonia CROC Uno, en el municipio de Piedras Negras, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad e investigación.

El reporte fue recibido a través del sistema de emergencias 911 alrededor de las 10:30 horas, luego de que se alertara sobre la presencia de una persona aparentemente inconsciente dentro de un domicilio situado en el cruce de las calles Olga Serrano y Netzahualcóyotl.

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Tras la llamada de auxilio, elementos de distintas corporaciones se trasladaron al lugar para verificar la situación. Al arribar, confirmaron que se trataba de un hombre que ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a asegurar el área.

De acuerdo con versiones recabadas en el sitio, proporcionadas por personas que habitan en la vivienda, el individuo solía permanecer en ese domicilio e incluso pasaba las noches en el lugar, aunque no se precisó si era residente permanente.

La escena fue resguardada mientras se realizaban las primeras diligencias. Hasta ese momento, no se contaba con información clara sobre las causas del fallecimiento, por lo que no fue posible determinar si se trató de un hecho de origen natural o si existía la intervención de algún factor externo.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con efectivos de la Policía Civil Coahuila, tomaron conocimiento del caso e iniciaron las indagatorias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Posteriormente, se ordenó el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley. Será este procedimiento el que permita establecer con precisión la causa del deceso.

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El inmueble permaneció bajo resguardo durante las labores periciales, en tanto las autoridades recababan indicios y testimonios que pudieran aportar información al caso.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad del fallecido ni sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho, por lo que la investigación continúa en curso.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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