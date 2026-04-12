Cómo le ganaron al AMLO de Hungría

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Opinión
/ 12 abril 2026
    Cómo le ganaron al AMLO de Hungría

Pensando en lecciones para México, parece que quien entiende mejor los riesgos electorales de una fractura en el poder es la Presidenta

“Orbán rehizo Hungría bajo su propia imagen, eliminando muchos contrapesos al llenar el sistema judicial y los organismos autónomos con leales a su partido Fidesz, y tomando control de la mayoría de los medios de comunicación”. Así describió el New York Times ayer el régimen del primer ministro húngaro, el populista Viktor Orbán. Parecería una calca del mexicano López Obrador, sólo que Orbán definido de derecha y AMLO de izquierda.

Ese Orbán que lucía invencible fue brutalmente derrotado en las elecciones de ayer. La oposición obtuvo incluso la mayoría calificada. A Orbán no le sirvió ni siquiera el apoyo abierto de Donald Trump y Vladimir Putin. Putin echó a andar su maquinaria digital para respaldarlo y Trump hasta envió a su vicepresidente, JD Vance, a hacer campaña en Budapest.

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Con todo ese poder, el partido de Orbán obtendrá apenas unas 66 curules en el Congreso. Su opositor está proyectado a quedarse con más del doble: 137. Se terminaron 16 años ininterrumpidos en el poder, 20 en total contando un periodo previo.

¿Cómo le hizo la oposición para derrotar a esta especie de AMLO húngaro que lucía invencible? La clave fue fracturar al partido en el poder.

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En 2022, en la elección anterior, la oposición se había unido: socialistas de izquierda, derecha moderada, liberales, ambientalistas, en frente común. Orbán los hizo pedazos y ganó la mayoría calificada.

Ahora, en 2026, el líder de la oposición, que se convertirá en el nuevo primer ministro, era parte de la élite gobernante. Su esposa era incluso la influyente ministra de Justicia. Péter Magyar rompió con Orbán en 2024. La gota que derramó el vaso fue un caso de impunidad.

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Orbán llegó al poder con la doble promesa de acabar con la corrupción y sacar al país del estancamiento económico. Con un discurso nacionalista, acusó a las élites de traición a la patria, denunció que los tecnócratas vendieron a Hungría a intereses extranjeros, prometió un crecimiento económico del 7 por ciento, se lanzó contra los oligarcas, dijo que construiría “un país para las familias, no para los especuladores”, decretó que “se acabó el tiempo de las maletas llenas de dinero” y prometió un cambio de sistema.

Magyar le reclamó que profundizó la impunidad, la corrupción y debilitó aún más la economía. Con eso hizo campaña y la gente le dio la razón. No planteó su campaña como un asunto de izquierda contra derecha, sino como una limpieza desde adentro, porque la élite gobernante había resultado más corrupta que la anterior a la que habían prometido combatir. Cerrados los espacios en los medios tradicionales, echó mano de los medios digitales y las redes sociales para posicionar su mensaje. Los jóvenes se subieron a su tren y arrasó.

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Pensando en lecciones para México, parece que quien entiende mejor los riesgos electorales de una fractura en el poder es la presidenta Sheinbaum. Ella ha hecho de la unidad en Morena una prioridad absoluta. Ha demostrado estar dispuesta a extender todos los certificados de impunidad que hagan falta con tal de mantener a Morena unido.

Hemos visto a figuras de altísima relevancia del régimen coludirse con el crimen organizado y cometer actos de corrupción documentados en audio y video, sin que haya ninguna consecuencia jurídica. Otros la han menospreciado y desafiado políticamente, le han sido abiertamente desleales, y ahí siguen. La Presidenta parece tener claro que una fractura interna es lo único que alimentaría a una oposición que sigue luciendo sin tracción. Viktor Orbán no entendió eso.

@CarlosLoret

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Carlos Loret de Mola

Carlos Loret de Mola

Nació en Mérida, Yucatán, México. Tiene una licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Actualmente es el conductor del noticiero matutino ‘Primero Noticias’ de Televisa. Durante su carrera profesional ha recibido varias veces el Premio Nacional de Periodismo, fue incluido en la lista del 2008 de Jóvenes Líderes Mundiales del Foro Económico Mundial y ha sido distinguido como líder mexicano.

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