POLITICÓN: Preocupa repunte en cateos y decomiso de drogas en Coahuila

I. COMPLEJIDAD Dicen los que siempre traen información de primera mano que la gran incógnita del nuevo proceso de subasta de AHMSA es la participación de David Martínez Guzmán, a quien se conoce como “el inversionista fantasma” debido a su vocación por actuar con muy bajo perfil y casi en las sombras. ¿Y por qué es una incógnita importante? Porque, nos dicen, se le percibe como el único que realmente podría lograr el milagro de que la acerera vuelva a ser una unidad productiva. ¿Y por qué sería un milagro? Porque toda la operación depende de que convenza a los acreedores financieros, es decir, a las instituciones que le prestaron a la empresa 22 mil millones de pesos. II. SALVADOR Y es que, tal como ya ocurrió en febrero, los acreedores financieros pueden impedir que AHMSA se venda como un todo al exigir –como ya lo están haciendo– que les entreguen los bienes que tienen en garantía para venderlos por su cuenta. Martínez Guzmán, dicen los enterados, parece el único capaz de desatar ese nudo gordiano. Los optimistas aseguran que aún no se ha retirado de la mesa y en cualquier momento podría surgir el anuncio que tantos esperan...

III. CIFRAS QUE INQUIETAN En Coahuila, los aseguramientos de drogas y objetos ligados a delitos se duplicaron en marzo, pasando de 20 a 44 casos en un sólo mes. Las cifras federales muestran incrementos importantes en los decomisos de mariguana, metanfetaminas y otras sustancias. En ese contexto, el fiscal Federico Fernández ha señalado que una parte relevante de los cateos está relacionada con estos delitos. No se trata de hallazgos aislados, sino de una dinámica constante que empieza a repetirse en distintas regiones. La pregunta ya no es sólo si hay operativos... sino qué tan extendido está el problema. IV. MAPA OCULTO Y es aquí donde la estadística se vuelve más delicada. Si, como ha señalado el fiscal, cerca del 35 por ciento de los cateos están relacionados con drogas, y en 2025 se realizaron alrededor de 6 mil, eso implicaría que en unos 2 mil de esos eventos se detectaron actividades vinculadas al trasiego de estupefacientes. Es decir, hay miles de puntos en el Estado donde se desarrollan estas operaciones. El dato obliga a entender el tamaño real del fenómeno, más allá de los aseguramientos.

V. MAGISTRATURA PENDIENTE En el Tribunal Electoral local sigue pendiente la designación de una magistratura, lo que mantiene incompleta su integración en plena recta del proceso electoral. Por ahora, Clara Mujica ocupa el cargo por ministerio de ley, pero nos comentan que, tras los ajustes derivados de la reforma electoral –el llamado Plan B–, sería oportuno avanzar hacia una conformación definitiva. El asunto cobra relevancia: el tribunal está por entrar a la etapa más sensible del proceso, donde las resoluciones adquieren mayor peso y cualquier vacío institucional –o actuación parcial– puede generar costos jurídicos y políticos. VI. MÁS POLÍTICA QUE JUSTICIA En ese contexto también surgen cuestionamientos sobre el desempeño de la magistrada en funciones. Nos dicen que, más que concentrarse en resolver los asuntos pendientes, su atención parece estar en la tramitación de sus propios recursos y en asegurar su futuro laboral. Además, ya no es algo que se diga en voz baja. Por el contrario, se comenta con mayor insistencia que Clara Mujica también proyecta los casos que recaen en la magistratura de Gabriela Valencia. El señalamiento abre dudas sobre el enfoque en un momento clave.

VII. EN MARCHA En relación con lo publicado ayer en este espacio, el Ayuntamiento de Saltillo mantuvo los operativos en bares del Centro Histórico, enfocándose en los establecimientos con mayor número de quejas. Bajo la coordinación del director del Distrito Centro, Roberto Rojas, participaron distintas dependencias para revisar aforos, niveles de ruido, licencias y condiciones de seguridad. El resultado derivó en recomendaciones, pero también en desalojos y notificaciones a los negocios. La autoridad está actuando en campo y comenzando a ordenar una zona que en las últimas semanas ha generado tensiones entre vecinos y comerciantes. VIII. ORDEN Y REGLAS Los operativos no sólo fueron de supervisión, también derivaron en acciones concretas. Se detectaron excesos de aforo y niveles de ruido fuera de norma, lo que llevó a desalojos y sanciones. Nos dicen que estos recorridos continuarán enfocados en los puntos con más reportes. La meta, nos dicen, es más vigilancia y reglas que deben cumplirse. Ahora el reto será sostener estos operativos y que no se queden en acciones aisladas.

IX. ¿SERÁ LA VENCIDA? Hoy arranca el tercer intento de la cuatroté para construir un sistema universal de salud en el país. Los dos anteriores, lanzados durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, no llegaron a buen puerto. Seguramente por ello ahora incluso se ha excluido la palabra “bienestar” del nombre del proyecto. Además, se realizará una incorporación gradual de los beneficiarios, lo cual permitirá a quienes lo administran que puedan ir calibrando las necesidades y realizando los ajustes a que la realidad obligue. Habrá que ver si ahora sí le atinan al blanco quienes diseñan las políticas del Gobierno Federal.