Encuentran más restos óseos en canal de desagüe de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El hallazgo de nuevas piezas óseas en la colonia Las Fuentes llevó a personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Piedras Negras a desplegar diligencias en un canal de desagüe junto a la calle Alejo González, donde hace unos días fueron recuperados otros restos humanos. El reporte se generó cerca de las 07:30 horas de ayer sábado, cuando trabajadores de Ecología e Imagen Urbana realizaban sus labores y detectaron una pieza que presuntamente corresponde a una mandíbula humana de tamaño pequeño. De acuerdo con los primeros datos, conserva siete dientes en buen estado.

Tras el descubrimiento, los empleados suspendieron sus actividades y dieron aviso a las autoridades. Personal de Servicios Periciales de la Delegación Norte I acudió para documentar el área y recolectar las piezas localizadas, que fueron resguardadas en bolsas de evidencia. Durante la inspección se encontraron otros fragmentos óseos, separados aproximadamente 130 metros entre sí. Hasta ahora, no se ha determinado con precisión la naturaleza de todas las piezas ni se ha establecido a quién podrían pertenecer. VUELVEN A EXAMINAR EL SECTOR El punto donde se realizó el hallazgo se encuentra cerca de un ducto por el que desemboca el agua hacia un pequeño arroyo, corriente que más adelante se conecta con el arroyo El Soldado. En ese mismo sector, el pasado 2 de octubre fueron recuperados 32 fragmentos óseos, lo que motivó una intervención previa de las autoridades. Los nuevos indicios deberán ser analizados para establecer si corresponden a los restos recolectados anteriormente o si tienen alguna relación con ese caso. Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado una posible conexión entre ambos hallazgos ni ha dado a conocer la identidad de alguna persona relacionada.

RESTABLECEN EL PASO VEHICULAR Las diligencias también obligaron a restringir temporalmente el tránsito sobre la calle Alejo González, en el tramo comprendido entre Heroico Colegio Militar y la avenida 16 de Septiembre. La medida se mantuvo durante alrededor de tres horas, mientras los peritos realizaban la inspección, el registro y el levantamiento de los indicios. Cerca de las 10:30 horas, la circulación vehicular fue reabierta. Las investigaciones continuarán para determinar el origen de los restos y establecer si existe algún vínculo con los fragmentos encontrados previamente en la zona. (Con información de medios locales)