Encuentran más restos óseos en canal de desagüe de Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Encuentran más restos óseos en canal de desagüe de Piedras Negras
    Las diligencias se realizaron cerca del sitio donde el pasado 2 de octubre se recuperaron 32 fragmentos óseos. ARCHIVO

Personal de Servicios Periciales recolectó varias piezas separadas por unos 130 metros en el sector donde fueron recuperados otros fragmentos el pasado 2 de octubre; aún se desconoce si existe relación entre ambos casos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El hallazgo de nuevas piezas óseas en la colonia Las Fuentes llevó a personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Piedras Negras a desplegar diligencias en un canal de desagüe junto a la calle Alejo González, donde hace unos días fueron recuperados otros restos humanos.

El reporte se generó cerca de las 07:30 horas de ayer sábado, cuando trabajadores de Ecología e Imagen Urbana realizaban sus labores y detectaron una pieza que presuntamente corresponde a una mandíbula humana de tamaño pequeño. De acuerdo con los primeros datos, conserva siete dientes en buen estado.

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Tras el descubrimiento, los empleados suspendieron sus actividades y dieron aviso a las autoridades. Personal de Servicios Periciales de la Delegación Norte I acudió para documentar el área y recolectar las piezas localizadas, que fueron resguardadas en bolsas de evidencia.

Durante la inspección se encontraron otros fragmentos óseos, separados aproximadamente 130 metros entre sí. Hasta ahora, no se ha determinado con precisión la naturaleza de todas las piezas ni se ha establecido a quién podrían pertenecer.

VUELVEN A EXAMINAR EL SECTOR

El punto donde se realizó el hallazgo se encuentra cerca de un ducto por el que desemboca el agua hacia un pequeño arroyo, corriente que más adelante se conecta con el arroyo El Soldado. En ese mismo sector, el pasado 2 de octubre fueron recuperados 32 fragmentos óseos, lo que motivó una intervención previa de las autoridades.

Los nuevos indicios deberán ser analizados para establecer si corresponden a los restos recolectados anteriormente o si tienen alguna relación con ese caso. Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado una posible conexión entre ambos hallazgos ni ha dado a conocer la identidad de alguna persona relacionada.

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RESTABLECEN EL PASO VEHICULAR

Las diligencias también obligaron a restringir temporalmente el tránsito sobre la calle Alejo González, en el tramo comprendido entre Heroico Colegio Militar y la avenida 16 de Septiembre.

La medida se mantuvo durante alrededor de tres horas, mientras los peritos realizaban la inspección, el registro y el levantamiento de los indicios. Cerca de las 10:30 horas, la circulación vehicular fue reabierta.

Las investigaciones continuarán para determinar el origen de los restos y establecer si existe algún vínculo con los fragmentos encontrados previamente en la zona.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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