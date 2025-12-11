Enfrentamiento en Hidalgo, Coahuila deja aseguramiento de armas y camioneta

HIDALGO, COAH.- Durante la tarde del miércoles, un enfrentamiento se registró entre elementos de la Policía de Acción y Reacción (PAR) y civiles armados en la brecha conocida como Rancherías, en el municipio de Hidalgo, Coahuila, durante labores de patrullaje.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), alrededor de las 14:40 horas, los policías detectaron dos camionetas tripuladas por hombres armados. La primera unidad fue abandonada por sus ocupantes, quienes dispararon contra los elementos antes de huir. La segunda camioneta también abrió fuego y se retiró del lugar.

TE PUEDE INTERESAR: Fue el 2025, con la menor cifra de homicidios dolosos en 30 años en Coahuila: Fiscal General

Como resultado del operativo, se aseguró una camioneta Chevrolet tipo pick up, doble cabina, un arma larga, cargadores y dos chalecos antibalas. No se reportaron lesionados ni detenciones. Tras el incidente, se desplegaron elementos de la Policía Estatal, PAR, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y fuerzas federales, que mantienen patrullaje en la zona.

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, indicó que se trató de “un intercambio de detonaciones sin mayor relevancia, sin heridos y sin bajas”, y que los objetos asegurados quedaron bajo investigación.

El fiscal destacó que la estrategia de seguridad en Coahuila incluye la coordinación permanente con la Secretaría de Marina (Semar), Sedena, Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR). Esta colaboración ha permitido responder de manera inmediata ante intentos de ingreso de grupos armados al estado y reforzar el blindaje territorial.

El fiscal reiteró que todas las intervenciones forman parte de la estrategia conjunta para mantener la estabilidad y la seguridad en Coahuila, previniendo la consolidación de grupos delictivos en la entidad.

(Con información de medios locales)