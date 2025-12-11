Enfrentamiento en Hidalgo, Coahuila deja aseguramiento de armas y camioneta

Piedras Negras
/ 11 diciembre 2025
    Enfrentamiento en Hidalgo, Coahuila deja aseguramiento de armas y camioneta
    Policías estatales y federales patrullan la zona de Rancherías luego del enfrentamiento con civiles armados. FOTO: ESPECIAL

Durante el operativo en la brecha Rancherías, autoridades estatales y federales decomisaron chalecos antibalas y reforzaron patrullajes para mantener la seguridad en la zona

HIDALGO, COAH.- Durante la tarde del miércoles, un enfrentamiento se registró entre elementos de la Policía de Acción y Reacción (PAR) y civiles armados en la brecha conocida como Rancherías, en el municipio de Hidalgo, Coahuila, durante labores de patrullaje.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), alrededor de las 14:40 horas, los policías detectaron dos camionetas tripuladas por hombres armados. La primera unidad fue abandonada por sus ocupantes, quienes dispararon contra los elementos antes de huir. La segunda camioneta también abrió fuego y se retiró del lugar.

TE PUEDE INTERESAR: Fue el 2025, con la menor cifra de homicidios dolosos en 30 años en Coahuila: Fiscal General

Como resultado del operativo, se aseguró una camioneta Chevrolet tipo pick up, doble cabina, un arma larga, cargadores y dos chalecos antibalas. No se reportaron lesionados ni detenciones. Tras el incidente, se desplegaron elementos de la Policía Estatal, PAR, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y fuerzas federales, que mantienen patrullaje en la zona.

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, indicó que se trató de “un intercambio de detonaciones sin mayor relevancia, sin heridos y sin bajas”, y que los objetos asegurados quedaron bajo investigación.

El fiscal destacó que la estrategia de seguridad en Coahuila incluye la coordinación permanente con la Secretaría de Marina (Semar), Sedena, Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR). Esta colaboración ha permitido responder de manera inmediata ante intentos de ingreso de grupos armados al estado y reforzar el blindaje territorial.

El fiscal reiteró que todas las intervenciones forman parte de la estrategia conjunta para mantener la estabilidad y la seguridad en Coahuila, previniendo la consolidación de grupos delictivos en la entidad.

(Con información de medios locales)

Temas


Seguridad
operativos
Armas de fuego

Localizaciones


Coahuila

true

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La ciudad cuenta con múltiples canales de comunicación especializados, lo que permite una atención más eficiente según el tipo de incidente.

Saltillo: Chats de seguridad, tránsito, números de emergencia, ¿qué se debe reportar a cada uno?
Omar Yaghi, ganador del Premio Nobel de Química, en Boston, el 3 de diciembre de 2025. Mientras tres inmigrantes ganan el Premio Nobel de Ciencias para Estados Unidos este año, los expertos advierten que las medidas drásticas contra la inmigración podrían arruinar la innovación estadounidense.

La importancia del talento migrante en los Nobel de EE. UU.
El cantante puertorriqueño confirmó su presentación en el Estadio Francisco I. Madero el 25 de abril de 2026, con boletos disponibles a través de Superboletos, dentro de una gira que también llegará a Hermosillo y Mazatlán

¡Chayanne en Saltillo! Anuncia concierto en abril de 2026 en el estadio Francisco I. Madero
true

Si el crimen te da Limones, Haces...
true

¡Qué soleado estuvo el año!
true

Los jóvenes ya no saben hablar
En 2025, el gobierno estatal destinó alrededor de 200 millones de pesos a proyectos en la Región Carbonífera.

Coahuila: Anuncia Manolo Jiménez 2 parques industriales para la Región Carbonífera
La revista Time reconoció a los principales líderes tecnológicos detrás del avance de la Inteligencia Artificial, destacando su impacto global en la política, la economía y la vida cotidiana.

Time nombra Persona del Año a Musk, Zuckerberg, Huang y los ‘arquitectos de la IA’