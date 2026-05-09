Esperan comerciantes de Piedras Negras repunte en ventas por el Día de las Madres

María Dolores Franco, comerciante de la localidad, señaló que durante esta temporada aumenta de manera significativa la compra de flores, regalos y distintos detalles para festejar a las mamás.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Comerciantes locales mantienen altas expectativas de ventas con motivo del Día de las Madres , al considerar esta celebración como una de las fechas más importantes para la actividad económica de la región.

Explicó que muchas familias también aprovechan la fecha para acudir a los panteones a visitar a sus seres queridos, lo que genera movimiento adicional en distintos giros comerciales.

La entrevistada destacó que no solo las madres reciben muestras de cariño durante esta celebración, sino también tías y abuelas, situación que amplía la demanda y beneficia a diversos negocios.

Pese a las dificultades económicas, comerciantes aseguraron estar preparados para atender la demanda, aunque algunos establecimientos tuvieron que ajustarse al inventario disponible para cubrir las necesidades de los clientes.

En cuanto a los precios, Franco comentó que se mantienen similares a los de años anteriores, aunque algunos productos suelen registrar incrementos conforme se acerca la fecha.

Finalmente, expresó su confianza en que las ventas del 10 de mayo representen un impulso positivo para la economía local.