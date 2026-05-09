Refuerzan combate al mosquito en la Lázaro Cárdenas, Piedras Negras

Eduardo Gilberto Bas Gutiérrez, encargado de Entomología, informó que se aplica larvicida líquido tipo abate en áreas con acumulación de agua, con el objetivo de eliminar las larvas y reducir la población de mosquitos.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Autoridades de salud intensificaron las acciones contra el mosquito en la colonia Lázaro Cárdenas — Piedras Negras — donde las recientes lluvias dejaron zonas inundadas y terrenos baldíos que funcionan como criaderos de larvas.

Además, se realizará una termonebulización para atacar al insecto adulto y disminuir el riesgo de enfermedades transmitidas por vector.

El especialista detalló que se utilizarán más de ocho litros de larvicida debido a la amplitud de la zona afectada, que incluye tanto áreas habitadas como terrenos baldíos con abundante maleza.

“El área afectada es un poco mayor, no solamente en la zona habitada, sino también en las zonas de baldío, que es donde ahorita prácticamente se concentra más el mosquito”, explicó Bas Gutiérrez durante la supervisión de las labores.

Las acciones abarcarán un perímetro aproximado de 500 metros alrededor de la colonia, con el propósito de contener la propagación del insecto y prevenir nuevos criaderos tras las lluvias recientes.

Bas Gutiérrez adelantó que las labores podrían reforzarse nuevamente en una semana, dependiendo de las condiciones climatológicas, para mantener el control del mosquito en el sector.