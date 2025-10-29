Estudiante de Allende impulsa enseñanza de Lengua de Señas en escuelas normales
Con apenas 13 años, Carlos Alberto busca que la Lengua de Señas sea parte de la formación docente
ALLENDE, COAH.- Con apenas 13 años, Carlos Alberto Ramírez Rodríguez, estudiante de la Escuela Secundaria Antonio Machado, presentó este miércoles en el Congreso del Estado de Coahuila, en Saltillo, una propuesta innovadora para promover la inclusión educativa: incorporar la Lengua de Señas Mexicana (LSM) como materia curricular en la formación de los maestros normalistas.
El joven, originario de Allende, vive con hipoacusia bilateral severa, condición que no ha sido obstáculo para destacar por su perseverancia y compromiso con la educación inclusiva.
Su iniciativa busca que los futuros docentes cuenten con herramientas para atender de manera más equitativa a estudiantes con discapacidad auditiva.
“Mi objetivo es que todos podamos aprender juntos, sin barreras”, expresó Carlos Alberto durante su intervención ante legisladores y autoridades educativas.
Su propuesta fue recibida con reconocimiento por parte de los asistentes Reunión de la Comisión de Parlamento Estudiantil Coahuila 2025.10:30 horas., quienes destacaron el valor y la sensibilidad de su planteamiento.
El Gobierno Municipal de Allende extendió una felicitación pública al estudiante, resaltando que su ejemplo refleja los valores de esfuerzo, empatía y superación que caracterizan a la juventud del municipio. “Allende es grande por su gente”, señaló la administración local en un mensaje difundido este miércoles.
El caso de Carlos Alberto demuestra cómo la participación juvenil y el compromiso social pueden incidir en políticas públicas educativas, abriendo camino hacia una enseñanza más inclusiva y accesible para todos los estudiantes.