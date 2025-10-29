Estudiante de Allende impulsa enseñanza de Lengua de Señas en escuelas normales

ALLENDE, COAH.- Con apenas 13 años, Carlos Alberto Ramírez Rodríguez, estudiante de la Escuela Secundaria Antonio Machado, presentó este miércoles en el Congreso del Estado de Coahuila, en Saltillo, una propuesta innovadora para promover la inclusión educativa: incorporar la Lengua de Señas Mexicana (LSM) como materia curricular en la formación de los maestros normalistas.

El joven, originario de Allende, vive con hipoacusia bilateral severa, condición que no ha sido obstáculo para destacar por su perseverancia y compromiso con la educación inclusiva.

