Exhortan a reforzar vigilancia en mascotas y ganado por riesgo de gusano barrenador en Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades de los Servicios de Salud de Coahuila, Iván Alejandro Moscoso González, exhortó a la población a mantener una vigilancia constante sobre la salud de sus mascotas y del ganado, a fin de prevenir la presencia del gusano barrenador, padecimiento que continúa representando un riesgo en diversas regiones del país. Moscoso González explicó que esta problemática se ha mantenido de manera endémica durante los últimos tres o cuatro años, con mayor incidencia en la región Sureste del estado y en otras zonas del país. Sin embargo, subrayó que también en el norte de Coahuila es indispensable reforzar las medidas preventivas.

El funcionario detalló que, aunque la mayoría de los casos se han registrado en ganado, también se han confirmado alrededor de 12 contagios en animales domésticos, principalmente en comunidades rurales. “Esto demuestra la importancia del cuidado responsable de las mascotas”, puntualizó.

Entre los principales factores de riesgo, señaló la falta de atención a heridas en perros, gatos u otros animales, ya que estas lesiones pueden convertirse en un sitio propicio para el desarrollo de las larvas del gusano barrenador si no reciben tratamiento oportuno. El subsecretario enfatizó que la prevención depende en gran medida de la responsabilidad de los propietarios, quienes deben revisar periódicamente a sus animales y acudir de inmediato al médico veterinario o a las autoridades correspondientes ante cualquier lesión sospechosa. Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a fortalecer las medidas de higiene y atención tanto en animales de compañía como de producción, con el objetivo de evitar la propagación de esta enfermedad y proteger la salud animal y pública.

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