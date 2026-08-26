Fallece ciclista arrollado luego de permanecer varios días en un hospital de Piedras Negras, Coahuila

El accidente ocurrió el sábado 22 de agosto en el cruce de las calles Aldama y Rosales, en la zona Centro de Nava, donde el ciclista fue impactado por un vehículo.

NAVA, COAH.- Luego de permanecer varios días hospitalizado a consecuencia de las graves lesiones que sufrió en Nava, Coahuila, al ser atropellado mientras circulaba en bicicleta, José Luis de La Paz, de 72 años, perdió la vida este miércoles en Piedras Negras .

Tras el percance, el adulto mayor recibió atención médica y posteriormente fue trasladado al Hospital General Dr. Salvador Chavarría, en Piedras Negras, debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

De acuerdo con la información conocida tras el accidente, José Luis sufrió un traumatismo craneoencefálico que complicó su estado de salud. Permaneció internado durante varios días hasta que finalmente se confirmó su fallecimiento la mañana de este miércoles.

Tras conocerse el deceso, elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron para tomar conocimiento y realizar las diligencias correspondientes.

El vehículo involucrado permaneció en el sitio después del accidente, de acuerdo con los primeros reportes, por lo que las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer las circunstancias en que ocurrió el percance y determinar la situación legal correspondiente.