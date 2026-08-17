Familia del ‘Tío Chuy’ exige justicia y pide ayuda para esclarecer su homicidio en Múzquiz

A través de redes sociales, la familia recordó a Don Jesús como un hombre querido por quienes lo rodeaban, además de destacar los vínculos que mantenía como hermano, tío, familiar y amigo. Subrayaron que detrás de la víctima existe una familia profundamente afectada por su muerte y que busca conocer qué ocurrió.

MÚZQUIZ, COAH.- A varios días del homicidio de Jesús Maldonado Lira, conocido entre familiares y allegados como “Tío Chuy”, sus seres queridos hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que permita esclarecer el crimen y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.

El llamado ocurre luego del hallazgo sin vida de Maldonado Lira, ocurrido el martes 11 de agosto en un rancho ubicado en el sitio conocido como Rancho 17, sobre el Callejón Zamora, a la altura del kilómetro 3.5, en el municipio de Múzquiz.

En su mensaje, dejaron claro que su intención no es buscar venganza, sino obtener respuestas y que, si las investigaciones confirman responsabilidades, los implicados enfrenten las consecuencias legales correspondientes.

Los familiares solicitaron que cualquier persona que haya visto, escuchado o tenga conocimiento de algún hecho relacionado con el caso se acerque a ellos o proporcione la información directamente a las autoridades. Incluso pidieron no descartar datos que pudieran parecer poco relevantes, al considerar que un detalle aparentemente menor podría ayudar a reconstruir lo sucedido.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre, de más de 50 años, fue localizado al interior de su propia camioneta, con múltiples lesiones en el rostro. Las primeras versiones señalaron que habría sido atacado de manera violenta y que presentaba heridas presuntamente provocadas con piedras.

Jesús Maldonado Lira era vecino de la Villa de Las Esperanzas y se desempeñaba como trabajador y cuidador del predio ubicado en el ejido Múzquiz, sobre el tramo carretero que conecta la cabecera municipal con la Villa de Palaú.

Tras el reporte del hallazgo, elementos de la Agencia de Investigación Criminal, personal del Ministerio Público y peritos especializados acudieron al lugar para procesar la escena y recabar indicios que pudieran contribuir al esclarecimiento del homicidio.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se practicó la necropsia correspondiente para determinar con precisión las causas de la muerte y aportar elementos a la investigación.

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta por el delito de homicidio y mantiene las indagatorias para establecer cómo ocurrió la agresión, determinar el móvil y definir la participación de las personas involucradas.

Como parte de las primeras acciones, las autoridades realizaron un operativo que derivó en la detención preliminar de cinco personas, entre ellas una mujer, quienes fueron puestas a disposición del Ministerio Público mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

De manera extraoficial se ha señalado que entre las líneas de investigación se encuentra la posibilidad de que el homicidio haya derivado de una riña o de algún conflicto previo ocurrido dentro del mismo rancho. Sin embargo, esta hipótesis deberá ser confirmada o descartada por las autoridades conforme avance la carpeta de investigación.

Mientras tanto, los familiares de “Tío Chuy” insistieron en que la colaboración ciudadana puede ser determinante para esclarecer el caso y pidieron compartir su mensaje en redes sociales para alcanzar a personas que pudieran contar con información útil.

La familia reiteró que su objetivo es conocer la verdad sobre la muerte de Jesús Maldonado Lira y evitar que el crimen quede impune.