Fiscalía buscará prisión para acusado por choque mortal en Piedras Negras

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    Fiscalía buscará prisión para acusado por choque mortal en Piedras Negras
    Ignacio ‘N’ enfrenta un proceso por homicidio culposo agravado tras el fallecimiento de René Adrián Roque Ramos, a quien atropelló y mató la semana pasada en estado de ebriedad. CORTESÍA

El juez impuso presentación periódica y prohibición de salir del distrito judicial a Ignacio ‘N’, señalado por homicidio culposo agravado

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fiscalía buscará que Ignacio “N”, de 28 años, enfrente en prisión el proceso por la muerte del motociclista René Adrián Roque Ramos, luego de que un juez en Piedras Negras, le impusiera medidas cautelares que le permiten permanecer en libertad.

El imputado fue vinculado a proceso por homicidio culposo agravado. Durante la audiencia inicial, celebrada el fin de semana, se establecieron la presentación periódica y la prohibición de salir del distrito judicial. La acusación incluye el señalamiento de que conducía en estado de ebriedad.

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Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos, manifestó la inconformidad de la Fiscalía con la resolución y anunció que buscarán impugnarla para solicitar el internamiento del acusado. Explicó que continuarán incorporando datos de prueba al expediente para pedir una nueva audiencia y plantear otra determinación judicial.

El accidente ocurrió la mañana del viernes 9 de octubre sobre el libramiento Manuel Pérez Treviño, a la altura de la colonia Suterm. Ignacio “N” conducía un Jeep Rubicon con placas de Texas, señalado como el vehículo que impactó la motocicleta en la que viajaba Roque Ramos, también de 28 años.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el golpe fue por alcance y proyectó al motociclista contra el pavimento. La víctima quedó inconsciente y fue trasladada al Hospital General de Zona número 11 del IMSS, donde murió horas después a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo.

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Durante las primeras horas de atención, el lesionado permaneció sin identificar, por lo que personal del hospital solicitó apoyo para localizar a sus familiares. Su identidad se confirmó antes de que se reportara el fallecimiento.

El conductor quedó detenido después del percance y el Ministerio Público de Asuntos Viales judicializó el caso. La pretensión anunciada por la Fiscalía es modificar las condiciones bajo las cuales el imputado enfrenta el procedimiento.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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