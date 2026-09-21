Fiscalía investiga fallecimiento de un hombre encontrado en una acequia en Nava, Coahuila

El hallazgo ocurrió en el cruce de las calles Francisco I. Madero e Hidalgo, luego de que ciudadanos reportaran fuertes olores provenientes del cauce.

NAVA, COAH.- Un cuerpo humano en avanzado estado de descomposición fue localizado dentro de una acequia en la Zona Centro de Nava , Coahuila, hecho que movilizó a elementos del Mando Coordinado Policial y posteriormente a personal de la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, un hombre de 54 años fue alertado por dos personas que transitaban en bicicleta, quienes habían detectado el olor y observaron lo que parecía ser un bulto dentro de la acequia.

El ciudadano se aproximó al sitio y alcanzó a distinguir unos tenis que sobresalían o flotaban en el agua, por lo que decidió retirarse y solicitar la intervención de las autoridades. Al llegar, los agentes confirmaron que se trataba de una persona sin vida y procedieron a acordonar el área para preservar posibles indicios.

La víctima vestía pantalón azul de mezclilla, camisa roja a cuadros y tenis negros con suela blanca. Debido al avanzado estado de descomposición, no fue posible establecer en el lugar la identidad de la persona ni determinar las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

El delegado de la Fiscalía, Rogelio Gómez Rodríguez, informó este lunes que elementos de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales acudieron al lugar para procesar la escena, documentar los indicios y realizar el levantamiento de los restos.

Debido a las condiciones en que fue localizado el cuerpo, las autoridades no han establecido todavía la identidad de la víctima ni las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento. Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde serán sometidos a los estudios correspondientes.