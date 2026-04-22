Gerente de SIMAS en Piedras Negras pierde amparo; deberá comparecer y perfilan a su relevo

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Piedras Negras
/ 22 abril 2026
    Gerente de SIMAS en Piedras Negras pierde amparo; deberá comparecer y perfilan a su relevo
    Un juez federal ordenó al alcalde, JAcobo Rodríguez, cubrir un adeudo millonario por consumo de agua en dependencias municipales. Archivo

La resolución ocurre tras semanas de confrontación con el Ayuntamiento desde donde se ha buscado su destitución por presuntas irregularidades en el servicio

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— El conflicto entre el alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez y el gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), Lorenzo Menera Sierra, dio un giro este miércoles luego de que el funcionario perdió el amparo que había promovido para frenar acciones en su contra.

Con esta resolución, Menera deberá comparecer ante la Contraloría Municipal, instancia que mantiene abiertos procedimientos administrativos relacionados con su permanencia en el cargo. El gerente cuenta con un plazo de cinco días para presentarse y ofrecer pruebas a su favor.

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QUEDÓ ATRINCHERADO

El fallo se da en medio de una disputa que se ha intensificado en las últimas semanas. Apenas un día antes, autoridades municipales intentaron separarlo del cargo mediante una notificación derivada de una investigación; sin embargo, el funcionario rechazó firmar el documento, cuestionó su legalidad y permaneció dentro de las instalaciones del organismo por recomendación de sus abogados.

Desde el interior del edificio, Menera aseguró que no abandonaría el puesto hasta que una autoridad competente lo determinara. Incluso ordenó cerrar las oficinas, lo que impidió el acceso a funcionarios municipales y elevó la tensión en el conflicto.

EL ANTECEDENTE

La confrontación entre ambas partes no es nueva. Desde marzo, el Cabildo rechazó la conformación del Consejo de SIMAS, en medio de desacuerdos sobre la administración del organismo y propuestas impulsadas por el alcalde para destituir al gerente.

A esto se sumó la suspensión del suministro de agua a la Presidencia Municipal por un adeudo millonario, medida aplicada por el propio SIMAS, así como una movilización ciudadana encabezada por el edil para exigir mejoras en el servicio y cuestionar la gestión del organismo.

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En ese contexto, también se han presentado acusaciones cruzadas. El gerente anunció acciones legales por el presunto uso irregular de material hidráulico, mientras que el Ayuntamiento ha señalado inconsistencias en la operación del sistema.

SOBRE LA ORDEN DEL JUEZ

Además de la comparecencia, el juez ordenó al alcalde cubrir en un plazo de cinco días un adeudo superior a 2 millones de pesos por consumo de agua en dependencias municipales, lo que añade otro frente al conflicto.

En paralelo, el alcalde adelantó que el organismo requiere un perfil técnico con capacidad de respuesta inmediata y señaló a Alexis González, actual director de Imagen Urbana y Ecología, como posible relevo en la gerencia. El funcionario presentó un plan emergente enfocado en mejorar la operación del sistema, optimizar recursos y garantizar el abasto.

Con la resolución judicial, el caso entra en una nueva etapa en la que se definirán las acciones legales y administrativas que marcarán el rumbo del SIMAS en Piedras Negras.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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