Hallan presunta pistola en mochila de niño de primaria en Piedras Negras; Alcalde aclara que era de postas

El incidente ocurrió en la escuela primaria General Vicente Guerrero, ubicada sobre la calle Elpidio Barrera, en su cruce con Manuel Garza.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El hallazgo de un objeto con apariencia de pistola dentro de la mochila de un alumno de primaria provocó una movilización de corporaciones de seguridad la tarde de este miércoles en la colonia San Joaquín, de Piedras Negras , Coahuila.

Alrededor de las 15:20 horas, un profesor detectó entre las pertenencias de uno de los estudiantes un objeto con características similares a las de una pistola. Ante la posibilidad de que pudiera tratarse de un arma real, solicitó la intervención de las autoridades, lo que provocó gran movilización de corporaciones policiacas y representantes de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia, quienes tomaron conocimiento del caso y comenzaron las actuaciones para establecer la naturaleza del objeto y las circunstancias en las que llegó hasta la mochila del menor.

El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, desde su cuenta personal de Facebook, aclaró en diferentes publicaciones digitales que hacían eco de la noticia, que se trataba de una pistola de postas, o balines, y no de un arma de fuego.

Horas antes, en esa misma ciudad fronteriza, corporaciones de seguridad habían atendido otro reporte frente a la primaria Emiliano Zapata, en la colonia Francisco Villa, donde un hombre fue detenido con un arma de postas después de que se reportaran detonaciones.

Las autoridades concentraron las diligencias en determinar cómo llegó el objeto a poder del estudiante y establecer las medidas de protección correspondientes dentro del entorno escolar.

Este caso ocurre a pocos días de los trágicos acontecimientos en la Secundaria General 13 del ejido La Unión, en Torreón, donde una subdirectora perdió la vida y varias personas resultaron lesionadas por el ataque con armas blancas de dos exalumnos resentidos con la institución.

Coahuila mantiene vigente un esquema estatal de prevención y atención de riesgos escolares que fue revisado recientemente. En 2025, la Secretaría de Educación sometió a consulta una reforma al Protocolo de Actuación para la Prevención, Atención y Seguimiento de Riesgos en las Escuelas de Educación Básica, junto con nuevas disposiciones sobre convivencia y videovigilancia.

Para 2026, la normatividad estatal ya incorporó acuerdos específicos para regular cámaras de vigilancia en centros educativos, incluso ante sospechas de portación de armas de fuego, armas blancas, drogas, violencia o actos ilícitos.

La propia Secretaría de Educación reporta actualmente una estructura integrada por cinco programas y un sistema estadístico de incidencias para operar estos mecanismos de prevención y seguimiento.