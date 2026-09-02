Hospital Chavarría de Piedras Negras recibirá nuevo equipo para quirófanos y área de urgencias

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Piedras Negras
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    Hospital Chavarría de Piedras Negras recibirá nuevo equipo para quirófanos y área de urgencias
    El Hospital General “Salvador Chavarría Sánchez” contará con nuevo equipamiento para fortalecer sus servicios médicos. ARCHIVO

El Hospital General de Piedras Negras renovará equipo en quirófanos y urgencias para mejorar la atención médica y sustituir mobiliario deteriorado

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Hospital General “Salvador Chavarría Sánchez”, en Piedras Negras, recibirá nuevo equipamiento médico para modernizar sus quirófanos y el área de urgencias, según informó el director general, Agustín Aguilar.

Los detalles principales sobre esta renovación y la operación actual del hospital incluyen los siguientes aspectos:

Nuevo equipamiento autorizado: Se instalarán dos lámparas nuevas de quirófano (una para reemplazar un equipo desgastado), una mesa automática de quirófano y camas nuevas para el área de urgencias, con el fin de sustituir el mobiliario deteriorado.

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Volumen quirúrgico: El hospital realiza un promedio de más de 250 intervenciones quirúrgicas al mes, abarcando procedimientos obstétricos, cesáreas, vasectomías y cirugías preventivas.

Tecnología previa reciente: Durante el año se han incorporado entre 40 y 50 bombas de infusión de alta tecnología para la administración precisa de medicamentos. Asimismo, se mantiene activo el servicio de laparoscopia y ya fue restablecida el área de endoscopia tras una suspensión temporal de tres semanas en julio.

Infraestructura y proyectos: Actualmente, la institución cuenta con dos quirófanos y una sala de expulsión. Como proyecto a futuro, se analiza centralizar los servicios de quirófano y ginecología en una sola zona para optimizar la operación y cumplir con la normatividad de infraestructura hospitalaria.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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