Hospital Chavarría de Piedras Negras recibirá nuevo equipo para quirófanos y área de urgencias

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Hospital General “Salvador Chavarría Sánchez”, en Piedras Negras, recibirá nuevo equipamiento médico para modernizar sus quirófanos y el área de urgencias, según informó el director general, Agustín Aguilar.

Los detalles principales sobre esta renovación y la operación actual del hospital incluyen los siguientes aspectos:

Nuevo equipamiento autorizado: Se instalarán dos lámparas nuevas de quirófano (una para reemplazar un equipo desgastado), una mesa automática de quirófano y camas nuevas para el área de urgencias, con el fin de sustituir el mobiliario deteriorado.