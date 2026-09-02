Hospital Chavarría de Piedras Negras recibirá nuevo equipo para quirófanos y área de urgencias
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El Hospital General de Piedras Negras renovará equipo en quirófanos y urgencias para mejorar la atención médica y sustituir mobiliario deteriorado
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Hospital General “Salvador Chavarría Sánchez”, en Piedras Negras, recibirá nuevo equipamiento médico para modernizar sus quirófanos y el área de urgencias, según informó el director general, Agustín Aguilar.
Los detalles principales sobre esta renovación y la operación actual del hospital incluyen los siguientes aspectos:
Nuevo equipamiento autorizado: Se instalarán dos lámparas nuevas de quirófano (una para reemplazar un equipo desgastado), una mesa automática de quirófano y camas nuevas para el área de urgencias, con el fin de sustituir el mobiliario deteriorado.
Volumen quirúrgico: El hospital realiza un promedio de más de 250 intervenciones quirúrgicas al mes, abarcando procedimientos obstétricos, cesáreas, vasectomías y cirugías preventivas.
Tecnología previa reciente: Durante el año se han incorporado entre 40 y 50 bombas de infusión de alta tecnología para la administración precisa de medicamentos. Asimismo, se mantiene activo el servicio de laparoscopia y ya fue restablecida el área de endoscopia tras una suspensión temporal de tres semanas en julio.
Infraestructura y proyectos: Actualmente, la institución cuenta con dos quirófanos y una sala de expulsión. Como proyecto a futuro, se analiza centralizar los servicios de quirófano y ginecología en una sola zona para optimizar la operación y cumplir con la normatividad de infraestructura hospitalaria.